Geslaagde arbitrageavond v.v. Westerwolde

VLAGTWEDDE – Nog beter als méér dan geslaagd, kan de door de COVS Oldambt en Veenkoloniën verzorgde arbitrageavond bij de v.v. Westerwolde het best worden omschreven.
Op uitnodiging van de vereniging waren de heren Martin Wever en Olf Pruisman woensdagavond 18 februari namens deze COVS naar de kantine van de vereniging op sportpark De Barlage gekomen om scheidsrechters, maar ook overige belangstellenden, bij te praten over een viertal facetten betreffende de voetbalspelregels.
Binnen de thema’s buitenspel, overtredingen die gepaard gaan met contact, veelbelovende aanvallen met scoringskansen en de handsbal, was er natuurlijk extra aandacht voor de meest recente spelregelwijzigingen op dit gebied. Ondersteund door een PowerPointpresentatie met daarin relevante voetbalbeelden, getoond vanaf de mooie, grote tv in de kantine, leidde Wever de veertien aanwezigen op een kundige en vlotte manier door de materie heen. Uiteraard was er ook nog ruimte voor andersoortige vragen m.b.t. de spelregels.
Al met al keken de organisatie van de avond, maar zeer zeker ook de aanwezigen, na twee uur interactief en gezellig praten over voetbalspelregels uiterst tevreden terug op deze tweede arbitrageavond binnen de vereniging. Een avond die zeer zeker voor herhaling vatbaar is, want aan het eind van de avond bleek ook dat er nog genoeg spelregels zijn die van belang zijn voor het goed “managen” van een wedstrijd door de arbiter, zowel op divisieniveau als in de kelderklasse. Maar ook voor spelers en publiek mag de waarde een dergelijke arbitrageavond te bezoeken beslist niet worden onderschat. Kortom, iedereen is gebaat bij de juiste kennis van de voetbalspelregels.
Bron en foto’s: HJ Pleiter