Gezonde schoolmaaltijden verbeteren gezondheid en leerprestaties

GRONINGEN – Dagelijkse, gezonde en lokaal geproduceerde schoolmaaltijden leiden tot betere gezondheid, hogere leerprestaties en meer kansengelijkheid in het basisonderwijs. Elke geïnvesteerde euro kan tot 5 euro maatschappelijke waarde opleveren, onder andere door gezondheidswinst en betere ontwikkelkansen. Dat staat in het haalbaarheidsonderzoek ‘Lokaal eten op school’, dat Stichting Toentje in opdracht van de provincie Groningen uitvoerde.
Lokale voeding stimuleert de regionale economie
Als scholen de maaltijden inkopen bij boeren uit de buurt, krijgen deze boeren een vaste en betrouwbare afzetmarkt, concludeert het rapport. Dat geld blijft bovendien in de regio: elke euro die lokaal wordt uitgegeven, levert uiteindelijk 1,8 tot 2,2 euro op voor de regionale economie. Als de provincie Groningen een regionaal schoolmaaltijdenprogramma invoert, kan dat in totaal tot wel 43 miljoen euro extra economische waarde opleveren.
Groningen als koploper in een regionaal voedselecosysteem
Het rapport adviseert om in Noord-Nederland een voedselnetwerk te ontwikkelen. Schoolmaaltijden kunnen daarbij de eerste grote en vaste afnemer zijn van voedsel dat in de regio wordt geproduceerd. Omdat 70% van het gebied uit landbouwgrond bestaat en Groningen een sterke landbouw- en voedselsector heeft, is de provincie goed in staat om zowel de landbouw te vernieuwen als de gezondheid van inwoners te verbeteren.
Stichting Toentje
Stichting Toentje is een sociale onderneming uit Groningen, die sinds 2013 verse groenten en kruiden produceert voor de Noordelijke Voedselbanken. Dit doen ze onder andere in samenwerking met akkerbouwers. De non-profitorganisatie verzorgt schoolmaaltijden in de stad Groningen en organiseert vanuit haar eigen restaurant Bie de Buuf activiteiten rondom lokaal voedsel. De stichting biedt een toegankelijke, duurzame en veilige plek om te werken en te leren.
Voordelen voor gezondheid, onderwijs en economie
Gedeputeerde Leo Wenneger nam het rapport donderdag 19 februari in ontvangst. “Het verkennend onderzoek laat zien dat een structureel schoolmaaltijdprogramma voordelen oplevert voor gezondheid, onderwijs en economie. Deze bevindingen vormen een goede basis voor verdere samenwerking en uitwerking met betrokken partners.”
Rapport
Het rapport is beschikbaar op www.toentje.nl/projecten. Voor vragen over het onderzoek kunnen geïnteresseerden contact opnemen per email: los@toentje.nl.
Bron: Provincie Groningen