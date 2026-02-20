Hulp bij belastingaangifte bibliotheken Westerwolde

WESTERWOLDE – Kun je wel wat hulp gebruiken bij je belastingaangifte via de computer? Of vind je het fijn dat iemand met je meekijkt? Of heb je een vraag? Maak dan een afspraak voor zaterdag 14 maart in de Bibliotheek van Ter Apel of voor donderdagmiddag 2 april voor de bibliotheek van Bellingwolde.
Deze spreekuren worden georganiseerd i.s.m. Stichting Belastingwinkel Groningen. Een afspraak maken doe je via: westerwolde@biblionetgroningen.nl of in de bibliotheek bij de balie. Hierna krijg je bericht over het tijdstip waarop je verwacht wordt.
Dit spreekuur is gratis te bezoeken door iedereen die zelf geen hulp kan inhuren, ook als je geen lid bent van de bibliotheek.
Bron: Harma de Roo