Jongeren actief betrekken in je dorp? Kom 3 maart naar de themabijeenkomst van Groninger Dorpen

FINSTERWOLDE – Groninger Dorpen zet in 2026 actief in op jongerenparticipatie in dorpen. Dorpshuizen, stichtingen en verenigingen willen jongeren graag betrekken, maar hebben in de praktijk vragen over bereik, gesprek en zeggenschap. Met een reeks themabijeenkomsten biedt Groninger Dorpen praktische ondersteuning. Op dinsdag 3 maart 2026 in De Hardenberg in Finsterwolde vindt de eerstvolgende themabijeenkomst plaats, bedoeld voor Finsterwolde en omliggende dorpen. De bijeenkomst is voor dorpshuisbesturen, stichtingen en verenigingen in en rondom Finsterwolde, en voor iedereen die betrokken is bij of interesse heeft in jongerenparticipatie.
Tijdens de bijeenkomst worden twee praktische workshops aangeboden. Één workshop richt zich op het bereiken van jongeren, de andere op het actief betrekken van jongeren. Gastspreker Fenna Smits deelt inzichten en voorbeelden uit haar eigen onderzoek. Zij is docent en onderzoeker bij de Hanze, lectoraat Leefomgeving in Transitie, en houdt zich bezig met leefbaarheid en jongerenparticipatie. Daarnaast is er aandacht voor het Loko Loket, een regeling waarmee jongeren tot €1.000 kunnen aanvragen om hun ideeën in het dorp uit te voeren.
Praktische informatie
Datum: Dinsdag 3 maart 2026
Tijd: 19.00 – 21.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)
Locatie: De Hardenberg in Finsterwolde
Deelname is gratis.
Aanmelden via: https://groningerdorpen.nl/agenda/themabijeenkomst-jongerenparticipatie-finsterwolde/
Overige bijeenkomsten 2026
Ter Apelkanaal (9 juni) • Oostwold (17 september)
Bron: Geeske Meems