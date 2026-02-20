Jongeren actief betrekken in je dorp? Kom 3 maart naar de themabijeenkomst van Groninger Dorpen

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 20 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHTER | AF EN TOE REGENACHTIG

We hebben vandaag een overgang naar zachter weer, want de wind draait verder naar zuid tot zuidwest en daardoor zal de temperatuur aan het eind van de middag uitkomen op ongeveer 5 graden. Het is de meeste tijd bewolkt en gaandeweg de dag is er kans op wat lichte regen, maar veel valt er nog niet.

Want meer regen komt er vanavond en in het begin van komende nacht. Dan passeert een actief front met ca. 5 mm aan neerslag en een vrij krachtige zuidwestenwind. Door dat regenfront stijgt de temperatuur ook nog tot 7 graden.

Morgen is het de meeste tijd droog met af en toe zon en soms een kortdurende bui. Er is dan een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest en de middagtemperatuur is ongeveer 9 graden. Zondagnacht + zondagochtend is de kans op regen weer groot, zondagmiddag wordt het iets droger met nog enkele buien. Maximum zondag rond 10 graden. Volgende week is het eerst licht wisselvallig met soms zon, een bui en 10 of 11 graden. Maar woensdag en donderdag is er een zuid-zuidwestenwind en daarmee wordt het ‘s middags zo’n 12 tot 14 graden.