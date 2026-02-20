DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Tussen donderdag 13 februari en zondag 16 februari is bij een boot, die aan de steiger langs de Fährstraße afgemeerd ligt, ingebroken. De daders kwamen via een venster binnen en haalden de stuurhut overhoop. Ze gingen er met gereedschap en een groene bijboot, die met een kabel aan de kade was vastgemaakt, vandoor. De schade wordt op 1.800 euro geschat. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.
Tussen donderdag 22.45 en vannacht 01.30 uur is op de parkeerplaats bij de Mc Donalds aan de Deverhafen een geparkeerde zwarte Mercedes-Benz A180 aangereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland