Kunstwerk en LEGO-dorp ‘Blijham 2040’ feestelijk onthuld

BLIJHAM – Vanmiddag stond Blijham in het teken van de toekomst. Bij het Educatiecentrum de Bostuin werden het grote gezamenlijke kunstwerk én het indrukwekkende LEGO-dorp Blijham 2040 feestelijk onthuld.

Het bijzondere project kwam tot stand onder begeleiding van de Nicaraguaanse kunstschilder Manuel Alániz, die zes weken in Noord-Nederland werkt aan verschillende kunst- en bewustwordingsprojecten in de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde.

Toekomst door de ogen van jongeren

De afgelopen week werkten kinderen en jongeren uit Blijham intensief aan het thema: Hoe ziet Blijham eruit in 2040?

Ze maakten tekeningen, schilderden samen aan een groot kunstwerk en bouwden met LEGO aan hun ideale toekomstbeeld van het dorp. Op scholen werden bovendien maquettes ontworpen. De creativiteit en ideeën van de jeugd vormden de basis voor het kleurrijke en inspirerende eindresultaat dat vanmiddag werd gepresenteerd.

Iedere dag na schooltijd waren kinderen welkom bij De Bostuin om mee te doen. Er werd geschilderd, gebouwd en vooral veel gedroomd over een duurzame en leefbare toekomst.

Officiële onthulling

De officiële onthulling werd bijgewoond door Anita van der Noord, lid van de landelijke werkgroep Jeugdparticipatie van Laurentien van Oranje en bestuurslid van De Maatschappij departement Drenthe. Met haar aanwezigheid kreeg het project extra betekenis: jongerenparticipatie en toekomstdenken staan centraal in haar werk.

Internationale samenwerking

Het project is een initiatief van het Educatiecentrum de Bostuin en Ronald van der Hijden van LBSNN. Zij wisten Manuel Alániz voor zes weken naar het Noorden van Nederland te halen. In totaal zijn zo’n 1200 jongeren actief betrokken bij de verschillende projecten in de regio.

De activiteit maakt deel uit van Global Goals 2030 en wordt mede gefinancierd door LBSNN, Council of European Municipalities and Regions (CEMR), PLATFORMA en de Europese Unie.

Met de onthulling van het kunstwerk en het LEGO-dorp heeft Blijham er niet alleen een creatief pronkstuk bij, maar vooral een tastbaar toekomstbeeld — bedacht en gebouwd door de eigen jeugd.

