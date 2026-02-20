Opname kerkdienst vanuit de Magnuskerk Bellingwolde te beluisteren bij RTV Westerwolde

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde, Radio Westerwolde

RTV WESTERWOLDE –  RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 22 februari zenden we een opname van zondag 8 februari vanuit de Magnuskerk in Bellingwolde uit. Een gezamenlijk initiatief van de kerken Blijham, Wedde, Vriescheloo en Bellingwolde.

Voorganger: Ds. van Dijk

Schriftlezing: Exodus 32 vers 7-14  &  Lucas 15 vers 1-10

Thema: “Weglopen van”

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 22 februari uitgezonden en maandagavond 23 februari om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.

Bron: Gert Wubs

