Opname kerkdienst vanuit de Magnuskerk Bellingwolde te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 22 februari zenden we een opname van zondag 8 februari vanuit de Magnuskerk in Bellingwolde uit. Een gezamenlijk initiatief van de kerken Blijham, Wedde, Vriescheloo en Bellingwolde.
Voorganger: Ds. van Dijk
Schriftlezing: Exodus 32 vers 7-14 & Lucas 15 vers 1-10
Thema: “Weglopen van”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 22 februari uitgezonden en maandagavond 23 februari om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Bron: Gert Wubs