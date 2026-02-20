Partij vóór het Noorden Oldambt presenteert verkiezingsprogramma

OLDAMBT – Partij vóór het Noorden Oldambt: meer boa’s, meer jongerenwerkers, iedereen doet en telt mee, gratis afvalweg brengen en oog voor dorpen én stad!
Na de lijst met 14 kandidaten is nu ook het verkiezingsprogramma 2026-2030 klaar. De Partij vóór het Noorden kijkt elke 4 jaar niet alleen vooruit maar kijkt ook terug. In hun verkiezingsprogramma blikken ze altijd terug op de afgelopen 4 jaar en benoemen ze wat er is gerealiseerd uit hun vorig programma. Het nieuwe programma stipt alle belangrijke thema’s aan die er in Oldambt spelen.
Speerpunten voor de komende jaren zijn onder andere:
- Een gemeente waarin iedereen mee doet én telt
- Zowel sterke dorpen als stad zijn van belang
- We moeten een sociale gemeente blijven
- Sport(clubs) en beweging blijven stimuleren
- Nog meer fietsveilige wegen en fietspaden
- Meer boa’s en jongerenwerkers op straat
- Oudlandseweg aansluiten op Gereweg, Midwolda vrachtwagenluw maken
- Een echte toekomst voor onze jongeren
- Een nog nettere leefomgeving in dorpen en wijken
- Nog meer activiteiten voor jongeren
- Een veilig Oldambt in de breedste zin van het woord
- 2 x per jaar gratis afval wegbrengen
- Nieuws van de gemeente niet alleen digitaal maar ook op papier
- Oldambt moet nog meer gepromoot worden als dé Graanrepubliek
Het volledig programma staat op www.partijvoorhetnoorden.nl
Bron: Partij vóór het Noorden