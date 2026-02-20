Politie doet onderzoek in woningen Stadskanaal

STADSKANAAL – De politie heeft gisteren aan de Belgiëlaan twee woningen doorzocht.
Veel politie en douane was gisteren op de been voor een onderzoek in twee woningen aan de Belgiëlaan in Stadskanaal. Hierbij werden vier personen aangehouden. Het betreft een 24 jarige man uit Stadskanaal, een 25 jarige man uit Assen, een 25 jarige vrouw uit Stadskanaal en een 28 jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.
Naar verluidt vonden de invallen plaats in het kader van onderzoek naar verdovende middelen. Ook zou een hoeveelheid softdrugs zijn aangetroffen.
Bron en foto’s: 112 Stadskanaal