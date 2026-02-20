Samen voor Pekela, SP, en PVV mogen hun stellingen toelichten in ‘Op weg naar de stembus’

STUDIO RTV WESTERWOLDE, RTV GO, GRONINGEN1 – Samen voor Pekel, SP, en PVV mogen hun stellingen toelichten in ‘Op weg naar de stembus’



Op dinsdag- donderdagavonden brengen wij van 19.00 uur tot 20.00 uur lokale politiek tot leven. In ons nieuwe programma ‘Op weg naar de stembus’ ontvangen onze presentatoren fractievoorzitters en lijsttrekkers van verschillende partijen van de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela.

Donderdag waren te gast bij presentator Jan van Assema,

Arthur van Dooren van PVV van de Gemeente Pekela, Ellen van Klaveren van SP van de Gemeente Pekela en Grietje Smit van Samen voor Pekela.

De techniek werd verzorgd door Geert Smit.

Grietje Smit – Norder, is bijna 65 jaar en is getrouwd met Anton Smit zij heeft twee kinderen en kleinkinderen Zij is bijna 16 jaar raadslid en nu fractievoorzitter van de partij “Samen voor Pekela”, de lokale partij.

Ook Samen voor Pekela zet zich ontzettend in voor de inwoners van Pekela.

Samen voor Pekela vindt dat meer sociale huurwoningen in Pekela noodzakelijk zijn.

Oudere mensen die noodgedwongen nog in een te groot huis wonen krijgen geen kans om door te stromen en dat werkt weer door naar de jongere groep.

Een straatje erbij zou heel mooi zijn in Pekela. Langs het kanaal, waar zijn open plekken zijn kan nog gebouwd worden.

De omgevingswet die nu er is, de omgevingsvisie, is een bijna niet te overwinnen obstakel.

Er zitten wel 62 wetten in één wet.

De sociale samenhang, die wordt in Pekela erg belangrijk gevonden.

Ja, Samen voor Pekela wil graag meer en behoud van de ontmoetingsplekken, ontmoetingsplekken zijn zeker heel belangrijk.

Het verkiezingsprogramma van Samen voor Pekela heet “Nait Proaten mor Doun”.

Als lokale partij richt Samen voor Pekela zich direct op de leefbaarheid en vraagstukken binnen de gemeente, o.a. het renoveren van voormalige verzorgingshuizen voor beschut wonen.

Als lokale groepering profileert Samen voor Pekela zich als een partij die direct aanspreekbaar is op de lokale situatie.



Arthur van Doorn is 55 jaar. Hij woont op Bovenpekela en is getrouwd.

Hij is sinds 2018 fractievoorzitter van de Pekelder PVV en dat bevalt uitstekend.

Gemeenteraadslid is niet het dagelijks werk wat hij doet, op dit moment is hij machinist bij de NS.

De PVV van Arthur van Doorn vindt dat het voor iedereen het veilig moet zijn.

Veiligheid kun jezelf ook creëren doordat je in een buurt-app zit.

Veilig gevoel kan zijn dat je vaker iemand door een straat ziet rijden van onze boa’s.

Af en toe eens een politieauto door de straat.

De PVV wil dat bewoners beter op de hoogte moeten worden gehouden van wat er allemaal speelt binnen de gemeente. Betrek ze erbij, laat mensen vooral meedenken en meepraten.

Als het vertrouwen groeit, groeit Pekela. En dan zijn ze waar we wezen moeten. Dan doe je het samen.

De Pekelder PVV is geen partij van lange vergaderingen en moeilijke woorden.

Het is een partij van de straat, van de verenigingen en van de ondernemers.

En van de mensen die elke dag hun handen uit de mouwen steken.

Want wie weet nu beter wat nodig is in Pekela dan de Pekelders zelf?

In Bronsveen praten buren mee over hun wijk.

In Oude Pekela denken ondernemers en inwoners samen na over levendigheid in het centrum.

De Pekelder PVV vindt dat de gemeente bestuurt moet worden met gezond verstand.

Geen onnodige regels, geen dure plannen die niemand begrijpt, maar duidelijke keuzes. Veiligheid in de wijken, goede voorzieningen voor jong en oud en luisteren naar wat echt leeft.

Zo wil de Pekelder PVV de dorpen, de mensen, de ideeën verbinden. Niet links, niet rechts, maar recht uit het hart van Pekela.

Ellen van Klaveren van de SP is 58 jaar en getrouwd. Zij hebben twee mooie dochters, schoonzoon, schoondochter en twee kleinzoons.

Zij zit sinds 2018 zit in de raad, begonnen als raadslid en is sinds 2022 wethouder met een prachtige portefeuille, te weten: het hele sociale domein, werk en inkomen en wonen.

Een inwoner uit oude Pekela liet ons weten dat het allemaal wel betaalbaar moet blijven voor iedereen.

Daar is de SP het natuurlijk helemaal mee eens. Zowel het OZB, maar ook de energie lasten en de boodschappen zijn duur. Dus we vinden het echt heel belangrijk dat onze inwoners wel de hele maand rond kunnen komen van hun salaris.

Daarom willen wij bijvoorbeeld dat de inwoners zo nodig begeleid worden om hun woning te kunnen verduurzamen.

Daarnaast helpen wij inwoners die wat krapper zitten met bijvoorbeeld schulden en dergelijke, zodat ze zo snel mogelijk van hun schulden afkomen.

Ook zijn we in gesprek met de woningcorporaties om de huren niet verder te laten stijgen.

De SP staat voor behoud van de basisvoorzieningen.

Daarvoor is het wel nodig dat onze gemeente gaat uitbreiden naar 14.000, 15.000 inwoners, we hebben nu 12.500 inwoners.

Maar het is heel belangrijk dat wij in onze gemeente dus zowel alle huisartsen houden, de fysiotherapeuten houden, de consultatiebureaus houden, alle scholen houden zodat wij ook alle kinderen goede onderwijs kunnen bieden.

Daarvoor heb je wel meer inwoners nodig.

Voor Ellen van Klaveren is duidelijk dat in Pekela niemand er alleen voor mag staan.

Wij willen dat onze gemeente, wonen, werken, leren en zorgen voor elkaar met elkaar combineert.

En daarom willen we de komende vier jaar nog meer betaalbare huur en koopwoningen bouwen.

Werken aan een sterker lokale economie waarin werk en inkomen eerlijk zijn.

Want niemand moet afhankelijk zijn van voedselhulp.

Daarnaast moet onderwijs gelijke kansen bieden aan ieder kind. En moet zorg altijd dichtbij en toegankelijk zijn.



Tekst en foto’s: Geert Smit

