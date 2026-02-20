Warmteopslag wint terrein als slimme schakel in energietransitie

REGIO – Energieopslag is een van de grootste vraagstukken van deze tijd. Mensen en organisaties zoeken steeds intensiever naar manieren om energieverbruik te verminderen, comfortabeler te wonen en werken en minder afhankelijk te zijn van gas. Een groot deel van de energiebehoefte van mensen en bedrijven bestaat uit warmtevraag. Breed toepasbare warmteopslag kan daarom een gamechanger zijn in de energietransitie. De Nederlandse vinding Hydrobag maakt slim bufferen van warm water voor later gebruik haalbaar en betaalbaar.

De energietransitie is niet één moment van eureka, maar een breed scala aan elkaar aanvullende uitvindingen, innovaties en verbeteringen. Desondanks zijn bij oplossingen op het vlak van energieopslag momenteel alle ogen gericht op batterijtechnologie. Maar dat lijkt vooralsnog niet het ei van Columbus. “Die technologie is uiteraard nodig, maar er kleven ook nadelen aan”, weet energieadviseur Simon Berendsen van Hydrobag. Zo is de terugverdientijd relatief lang, de levensduur betrekkelijk kort en het gebruik van schaarse grondstoffen groot. Bovendien bestaat maar liefst tweederde van de behoefte aan energie uit warmtevraag. “Daarom is het goed om naast opslag van elektriciteit in batterijen ook te kijken naar warmteopslag”, zegt Berendsens collega Yorick Wessels. “Want in de energietransitie draait het naast opwekken vooral ook om slim gebruiken.”

Waterkering

Maar daar begon het niet mee bij Hydrobag. Ergens op het Zuidoost-Drentse platteland ontwikkelde een inventieve ondernemer vele jaren geleden een tijdelijke waterkering. De Slamdam is een met water gevulde, langwerpige zak die snel en effectief ingezet kan worden bij watersnood, in plaats van zandzakken. Uitrollen, water erin pompen en klaar.

Het materiaal – versterkt EPDM – kon worden voorzien van een isolatieschil, zodat het een ongekend goede isolerende werking kreeg. Bovendien heeft het een ongekend lange levensduur van minstens veertig jaar. Dit bracht de ondernemer op het idee van toepassing voor warmteopslag in water.

Salderingsregeling

Het idee ontstond vanuit de gedachte om minder warmte verloren te laten gaan. “Zonder buffer ben je afhankelijk van het moment. Met buffer heb je controle”, zegt Berendsen. “Je kunt verduurzamen wat je wilt, zonder buffer blijf je altijd achter de feiten aanlopen. Want dan produceer je de warmte op het moment dat je die gebruikt. Met een buffer sla je de warmte slim op, op momenten dat het gunstig is. Je gebruikt het op momenten dat het nodig is. Dat is niet alleen voordelig, het draagt ook bij aan vermindering van netcongestie en piekbelasting. Veel bedrijven zitten tijdens productieuren aan hun max qua energieverbruik. Door in daluren te bufferen gebruiken zij in piekuren minimale energie voor warmteproductie.” Nu de salderingsregeling gaat verdwijnen, wordt het bufferen nog eens extra interessant voor eigenaren van zonnepanelen. Zij kunnen hun stroom immers gebruiken om aanzienlijk te besparen op stookkosten. En dat levert meer op dan terugleveren.

Ontwikkeling

Voor warmwateropslag worden tot nu toe vooral buffervaten ingezet. Voor een buffervat is in veel woningen en bedrijven echter onvoldoende ruimte beschikbaar. De oersterke warmwaterzak Hydrobag is leverbaar in elk gewenst model, plat of hoog, langgerekt of juist vierkant. Dat maakt hem overal toepasbaar. De isolatiewaarde is ongekend. Officieel onderzoek door KIWA wees uit dat het warmteverlies maximaal 0,5°C per twaalf uur is.

De afgelopen acht jaar is er gewerkt aan het ontwikkelen, testen en optimaliseren van product en proces. Inmiddels zijn er meer dan driehonderd Hydrobags geplaatst. “De ervaringen van gebruikers zijn zonder uitzondering positief”, zegt Wessels. Nu staat er nu een warmwaterbufferzak met een levensduur van minimaal veertig jaar die op grote schaal te produceren is. Daarmee is de Hydrobag klaar voor brede toepassing.”



Kijk voor meer informatie op www.hydrobag.nl .

Bron: Jan Johan ten Have