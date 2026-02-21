Activiteiten Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Vrijdag 27 februari Unieke sterrenkijkavond bij Bezoekerscentrum Dollard

19:00 uur – 21:00 uur Bezoekerscentrum Dollard Dallingeweersterweg 30, Termunten

Deze avond kun je boven de Dollard een zeldzaam astronomisch schouwspel bewonderen. Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond en Het Groninger Landschap organiseren een sterrenkijkavond, ver weg van storend licht. Bij helder weer verschijnen zeven planeten op een rij, met de dwergplaneet Ceres erbij. Zo’n samenstand is uitzonderlijk; wie deze mist, moet wachten tot januari 2027. Buiten staan professionele telescopen klaar om de hemel van dichtbij te bekijken. Binnen kun je unieke opnamen zien en wordt verteld over het universum en de telescopen.



Zondag 1 maart Wintergasten en overwinteraars nabij het Zuidlaardermeer

13:30 uur – 15:30 uur Parkeerplaats naast Beachclub Vifero Strandweg 4,

9606 PR Kropswolde

Fiets je mee? (ongeveer 10 km) Door de prachtige Kropswolderbuitenpolder naar de Westerbroekstermadepolder. Onderweg zijn er allerlei vogels te spotten. Diverse eendensoorten, ganzen, mogelijk ook roofvogels zoals de buizerd (of zelfs een zeearend) en beversporen… dus goed opletten op aangeknaagde bomen. We lopen dan een stukje (ongeveer 1 km) naar de vogelkijkhut de Kiekhorn voor nog meer moois.



Maandag 2 maart Lezing: Oude Fruitrassen in een nieuw daglicht

19:30 uur – 21:30 uur Coendersborg Oudeweg 15, Nuis

Ontdek de rijke geschiedenis van onze fruitrassen tijdens een inspirerende lezing door de Noordelijke Pomologische Vereniging. Spreker Tammo Katuin neemt je mee in het verhaal van hoe veel van onze huidige fruitrassen zijn ontstaan uit hun wilde voorouders. Welke oude rassen verdienen het om opnieuw geplant en gekoesterd te worden? En hoe ga je op een moderne, duurzame manier om met gewasbescherming? Tammo biedt nieuwe inzichten en praktische kennis waar zowel liefhebbers als hobbytelers hun voordeel mee kunnen doen. Een waardevolle bijeenkomst voor iedereen met een passie voor fruit, natuur en historie!

Zondag 8 maart Kwelderwandeling Nieuwe Statenzijl

10:00 uur – 12:30 uur Vogelkijkhut Kiekkaaste Nieuwe Statenzijl 1, Nieuwe Statenzijl

Geniet van de rust en natuur bij Nieuwe Statenzijl tijdens een begeleide wandeling van gidsen van Het Groninger Landschap. De route start bij de sluis met de bijzondere aalgoot en voert over de kwelder, waar je sporen, planten en vogels ontdekt. Door het hoge riet wandel je richting de waterkant, waar de drooggevallen Dollard zichtbaar maakt hoe uniek dit brakwatergetijdengebied is.

Zondag 8 maart Een ommetje door de weilanden rond Bezoekerscentrum Reitdiep

14:00 uur – 15:30 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

Ontdek het Reitdiepgebied tijdens een ontspannen zondagswandeling van 2,5 à 3,5 km met gids. Je loopt door een eeuwenoud landschap waar natuur en geschiedenis zichtbaar samenkomen. Onderweg ervaar je de ruimte, de rust en het leven van het weidevogelgebied.

Zondag 8 maart Rad van Natuur (jeugd)

14:00 uur – 16:00 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

Wil jij ook nieuwe dingen leren over de natuur? Geef een slinger aan het rad en maak de opdracht die de pijl je wijst. Ontdek hoe je de hoogte van een boom kunt meten of bekijk de zwaluwnestjes in de schuur.

Bron: Het Groninger Landschap