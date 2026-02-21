BBB Westerwolde trapt, op dag van leiderschapswissel landelijke partij, campagne af in Harpel

HARPEL – Op de dag dat bekend werd dat Caroline van der Plas stopt als partijleider en fractievoorzitter van de BoerBurgerBeweging (BBB), heeft BBB Westerwolde in het buurthuis in Harpel haar verkiezingscampagne officieel afgetrapt.

Fractievoorzitter Herma Hemmen heette de vele aanwezigen welkom en sprak haar trots uit over de jonge, maar snel groeiende afdeling. “We zijn nog maar net begonnen, maar wat is er al veel gebeurd,” aldus Hemmen.

Geboren in Jipsingboertange

BBB Westerwolde werd op 5 februari 2025 “geboren” in de Boer Burger Bar in Jipsingboertange. Het was ook daar dat de leden eerder vanavond bijeen kwamen. De laatste ledenvergadering vond plaats in september. Toen werden de negen kandidaten bekendgemaakt, die bereid zijn zitting te nemen in de gemeenteraad. Hoeveel zetels dat uiteindelijk oplevert, ligt op 18 maart in handen van de kiezers.

Sindsdien volgde een drukke periode met het samenstellen van het verkiezingsprogramma, de aanmelding bij de Kiesraad en het verzamelen van ondersteuningsverklaringen. Nu breekt de campagnetijd aan. De komende weken trekken partijleden op drie zaterdagen met een speciale BBB-caravan door verschillende dorpen in Westerwolde. Het motto daarbij is: “Kiek’n wat ken en doun wat mot!”

Speerpunten

BBB Westerwolde zet in op:

Leefbare en veilige dorpen

Asielopvang die past bij het draagvlak van Westerwolde

Ruimte en vertrouwen voor boeren en ondernemers

Zorg die werkt, met minder bureaucratie

Eerlijke en nuchtere politiek die doet wat nodig is

Behoud van landschap en cultuur

Beter openbaar vervoer

Speldjes en vertrouwen

Speciale gast van de avond was Caroline van der Plas. Ondanks het nieuws over haar vertrek als partijleider nam zij de moeite om naar Harpel te komen. Haar eerste taak was het opspelden van een BBB-speldje bij vrijwilligers Bert Jan de Groot, Heini Alting en Jan Peter Huls. Ook ondersteunende leden Pieter Dinkla, Ingrid Eefting en Henk Wortelboer kregen een speldje.

Daarnaast ontvingen zeven van de negen aanwezige kandidaat-raadsleden het partijsymbool. “Nu is er geen weg meer terug,” grapte Herma Hemmen.

Van der Plas sprak haar waardering uit voor lokale afdelingen die bijeenkomsten als deze organiseren. “In een verkiezingsprogramma zet je wat je als partij graag wilt, maar het is geen belofte dat het lukt. Daar moet je voor strijden,” gaf zij de kandidaten mee. Ook benadrukte zij het belang van bereikbaarheid: “Beantwoord altijd je mail. Ook als je niets kunt doen, kun je mensen vaak doorverwijzen.”

Over de lokale lijsttrekker was zij positief: “In Herma Hemmen heb ik veel vertrouwen. Ze heeft ervaring en potentie. Ik verwacht dat BBB veel zetels gaat halen in de raad.” Haar advies aan de kandidaten: “Rug recht, kop omhoog en goan!”

Vragen uit de zaal

Na de pauze kregen aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen. Onderwerpen waren onder meer:

Hoe Van der Plas in de politiek terechtkwam

De mogelijke (her)invoering van rode diesel

Het beeld van BBB als boerenpartij

Bureaucratie in de zorg

De toekomst van jonge boeren

Asiel- en migratiebeleid

De laatste vraag betrof haar vertrek als partijleider en fractievoorzitter. Van der Plas gaf aan dat zij vijf intensieve jaren achter de rug heeft. Daarom schuift zij Henk Vermeer naar voren als nieuwe partijleider en fractievoorzitter. De bekendmaking stond oorspronkelijk gepland na de kabinetswissel, maar doordat het nieuws was uitgelekt naar het Algemeen Dagblad, werd het besluit eerder naar buiten gebracht.

Van der Plas blijft actief als Kamerlid in de Tweede Kamer.

Streekproducten en kandidaten

Als dank ontving Van der Plas een mand met streekproducten.

De negen kandidaat-raadsleden van BBB Westerwolde zijn:

Herma Hemmen – Ter Apel

Jochem van der Woude – Vlagtwedde

Annet Boonman – Bellingwolde

Joeri Folkers – Ter Apel

Heleen Meijer – Ter Apel

Benny Bredek – Ter Apel

Hendrik-Jan Kieft – Bellingwolde

Erik Smelt – Bellingwolde

Gerwin Roelofs – Vlagtwedde

Foto’s: Jan Glazenburg