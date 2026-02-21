Braakballen pluizen met de boswachters in de voorjaarsvakantie

SMEERLING – Hoe ziet het menu van een roofvogel eruit? En welke dieren leven er eigenlijk in het Dal van de Ruiten Aa? Tijdens de OERRR-activiteit braakballen pluizen op woensdagmiddag 25 februari 2026 ontdekken kinderen dit zelf. Bij Gasterij Natuurlijk in Smeerling gaan ze, samen met een vrijwilliger van Natuurmonumenten, op zoek naar botjes, schedeltjes en andere mini‑schatten die verstopt zitten in braakballen.
Het leuke is: je weet nooit wat je vindt. Elk plukje haar en bot vertelt iets over het landschap. Kinderen worden kleine onderzoekers die stap voor stap een natuurspeurpuzzel oplossen. Dat maakt deze middag spannend, verrassend en heel leerzaam. En vooral heel leuk.
Praktische informatie
- Datum: woensdag 25 februari 2026
- Tijd: 14.00–15.30 uur
- Locatie: Gasterij Natuurlijk, Smeerling
- Leeftijd: OERRR 6 – 12 jaar
- Aanmelden: Aanmelden verplicht via: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dal-van-de-ruiten-aa/agenda/oerrr-braakballen-pluizen-bij-gasterij-natuurlijk
Waarom meedoen?
Braakballen pluizen is een van de meest geliefde OERRR‑activiteiten. Je zit met je neus bovenop de natuur, letterlijk. Kinderen ontdekken niet alleen wat een uil eet, maar ook hoe rijk het gebied rondom Smeerling is aan kleine zoogdieren. Dat maakt deze middag een perfecte combinatie van natuurbeleving en avontuur.
Bron: Hanne-Wil Kievitsbosch