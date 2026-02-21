Brandweer naar boerderijbrand Ter Apelkanaal

TER APELKANAAL – Vrijdagmiddag is de brandweer uitgerukt voor een brand in een boerderij aan de Voorbeetseweg in Ter Apelkanaal.
Om tien over vijf vrijdagmiddag werd brand gemeld bij een boerderij aan de Voorbeetseweg in Ter Apelkanaal. Brandweerkorpsen van Ter Apel, Stadskanaal en Vlagtwedde gingen ter plaatse.
Bij de brand kwam veel rook vrij. De brand werd door de gezamenlijke korpsen geblust.
Er is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand en de omvang van de schade is niets bekend.
Bron: 112regioflits
Foto’s: 112 Stadskanaal