Donatie van 1.000 euro voor Kinderhotel Burcht Wedde na feestelijke AOW-viering

WEDDE – In de historische ambiance van Burcht Wedde vond gisteren de feestelijke overhandiging plaats van een donatie van maar liefst 1.000 euro aan het Kinderhotel Burcht Wedde. Het bedrag werd ingezameld door Marga Kieffer, die op 31 januari 2026 haar AOW-leeftijd van 67 jaar bereikte en dit uitbundig vierde met familie en vrienden.



Het feest, dat plaatsvond bij Marga en haar man Andries Kieffer thuis, begon om 17.00 uur en duurde tot ongeveer 22.00 uur. Een deel van de viering vond plaats in huis en een deel in een aan de woning gekoppelde tent. Ondanks de winterse kou buiten, werden de circa 55 gasten warm ontvangen. Andries, die in twee bands speelt, zorgde samen met zijn muzikale collega’s voor een sfeervolle muzikale omlijsting.



Ook aan de inwendige mens was gedacht. Marga serveerde haar gasten een avondmaaltijd met streekgerechten zoals snert, bruinebonensoep en stamppot van droge bonen. Een bewuste keuze, want lokale lekkernijen hebben haar voorkeur.



Toen gasten vroegen welk cadeau zij wenste, antwoordde Marga resoluut: “Doe maar geld voor een goed doel.” Zo ontstond het idee om het ingezamelde bedrag te schenken aan het Kinderhotel Burcht Wedde. Gisteren werd het bedrag officieel overhandigd.



Onvergetelijke belevenis voor kinderen

Marga spreekt haar grote waardering uit voor het initiatief van de Stichting Kinderhotel Burcht Wedde. “Het is een prachtig doel. Hier kunnen kinderen die aan de andere kant van het geluk geboren zijn, even onbezorgd kind zijn.”



Het Kinderhotel is een vakantieverblijf voor kinderen van 4 tot 14 jaar, ongeacht hun achtergrond of situatie. “Wat de reden of oorzaak ook is, dat maakt niets uit,” aldus voorzitter Frank Ferrari.

Kinderhotel Burcht Wedde is een initiatief van het echtpaar Martina en Frank Ferrari. Zij faciliteren de Burcht en stellen alles in dienst van het Kinderhotel én het behoud van de cultuurhistorie van de Burcht.

Martina heeft een lange loopbaan in het onderwijs achter de rug. Zij werkte 43 jaar in het onderwijs, eerst als kleuterleidster en later als hoofd van een kleuterschool. Vanaf 1985 richtte zij zich op het speciaal onderwijs bij het I.O.B.K. (In hun Ontwikkeling Bedreigde Kleuters), waar zij werkte met jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen op sociaal, emotioneel, motorisch, spraak/taal- en cognitief gebied, evenals met kinderen uit kindertehuizen.



Thuis besprak zij de aangrijpende verhalen met haar man Frank, ondernemer van beroep. Samen ontstond het idee om voor deze kinderen een bijzondere vakantieplek te realiseren. Toen de gemeente Bellingwedde op zoek was naar nieuwe huurders voor de Burcht te Wedde, viel alles op zijn plek. In 2007 tekenden Martina en Frank een eeuwigdurend huurcontract en na een grondige restauratie opende het Kinderhotel in 2012 officieel haar deuren.



In 2014 werd de eerste mijlpaal bereikt met 1.000 kinderen die er vakantie vierden. Inmiddels genieten jaarlijks ruim 500 kinderen van een welverdiend verblijf in de Burcht. Binnen en buiten het kasteel zijn tal van speelattributen aanwezig en kunnen kinderen zich wanen in de tijd van ridders, jonkvrouwen en zelfs een heks. Een grote groep vrijwilligers zet zich dagelijks in om deze vakanties mogelijk te maken. Iedere euro komt volledig ten goede aan de kinderen.



Historische plek van betekenis

Het echtpaar Kieffer werd bij aankomst ontvangen door Burchtmeester Kees-Jan Prummel. Voorzitter Frank Ferrari verzorgde persoonlijk een rondleiding door de Burcht. Burcht Wedde is niet alleen een bijzondere plek voor het Kinderhotel, maar ook van grote historische betekenis voor Westerwolde en Nederland. Hier vond het begin van de Tachtigjarige Oorlog plaats, een gebeurtenis die aan de basis stond van het Nederland zoals wij dat vandaag kennen.



Met haar donatie draagt Marga Kieffer bij aan nieuwe, onvergetelijke herinneringen voor honderden kinderen. Een feest met een gouden randje – niet alleen voor haarzelf, maar vooral voor de kinderen van het Kinderhotel Burcht Wedde.

André Dümmer