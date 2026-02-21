Eredienst in de Hervormde Kerk Bourtange

BOURTANGE – De kerkenraad van de Hervormde Kerk van Bourtange nodigt u uit voor de eredienst op zondag 22 februari a.s., waarin oud-predikant ds. J.F. Hoogstede uit Ommen hoopt voor te gaan. De dienst begint om 10.00 uur.
De Schriftlezing komt uit: Lucas 20: 9-19 (De slechte landbouwers. ‘Maar Hij keek hen aan en zie: Wat betekent dan dit wat geschreven staat: De steen die de bouwers verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden?’, vs. 17).
Uit de mail van ds. Hoogstede: “Het lijkt me mooi om jullie zondag weer te ontmoeten. Het is al bijna 2 jaar geleden dat ik voor het laatst in Bourtange ben geweest en ik kijk ernaar uit om weer allerlei bekenden te zien.”
Na afloop van de dienst drinken we koffie in de kerk. Van harte welkom!
Bron: De Kerkenraad.