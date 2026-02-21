Gemeentebelangen Oldambt zet vraagtekens bij weigering Marktplein als tijdelijke parkeeroplossing

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 21 februari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHTERE PERIODE | KANS OP 15 GRADEN

We zijn begonnen aan een zachtere periode want vandaag is het 9 graden, morgen 10 graden, en midden volgende week zou het 14 of 15 graden kunnen worden. Vandaag is het tot de avond ook best aardig weer, want er is af en toe zon en hooguit valt er een enkele bui. Meer kans op regen is er later in de avond en zeker vannacht en morgenochtend. Morgenochtend wordt het ook behoorlijk nat want er kan door dat regenfront van vannacht 5 tot 10 mm aan neerslag vallen. Er staat vandaag een matige wind uit west tot zuidwest, vannacht en morgen een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten.

Na die regenperiode is het morgenmiddag weer wat beter met droger weer met later ook een beetje zon.

Maandag en dinsdag brengen soms wat zon met vooral ‘s middags kans op een bui. Ook dan is het overdag dus een graad of 10, maar als de wind op woensdag en donderdag uit het zuiden komt, kan het snel zachter worden. Dan is het ook droog met wat meer zon. Woensdag kan het 14 of 15 graden worden, donderdag 12 of 13. Aan het einde van de week is het weer iets minder zacht, en is er ook weer meer kans op enkele buien.