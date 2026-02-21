Gemeentebelangen Oldambt zet vraagtekens bij weigering Marktplein als tijdelijke parkeeroplossing

WINSCHOTEN – Gemeentebelangen Oldambt (GBO) heeft vervolgvragen gesteld aan het college over het besluit om het Marktplein niet tijdelijk in te zetten als parkeervoorziening tijdens de bouw van het nieuwe gemeentehuis.
Volgens het college is de constructie van het plein, vanwege de beperkte funderingshoogte en de archeologische waarde, onvoldoende om tijdelijk parkeren toe te staan. GBO wil graag inzicht in de technische onderbouwing van dit standpunt.
Raadslid Chris de Raaf: “Wij begrijpen dat zorgvuldigheid voorop moet staan. Tegelijkertijd wordt het Marktplein al jarenlang gebruikt voor evenementen waarbij zware attracties en voertuigen worden geplaatst. Daarnaast mag het plein dagelijks van 7.00 tot 12.00 uur door auto’s worden gebruikt. Dat roept vragen op over de technische beoordeling.”
Een gemiddelde personenauto weegt ongeveer 1500 kilo. Tijdens evenementen staan er aanzienlijk zwaardere objecten op het plein. GBO wil daarom weten op basis van welke concrete berekeningen of normen tijdelijk parkeren als onaanvaardbaar risico wordt gezien en hoe dit zich verhoudt tot het bestaande dagelijkse gebruik van het plein.
De Raaf: “Het centrum staat onder druk door de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Ondernemers en bezoekers zoeken praktische oplossingen. Als uit objectieve technische gegevens blijkt dat de belasting binnen veilige marges blijft, dan dient het college wat ons betreft alsnog een tijdelijke verruiming van het gebruik van het Marktplein als parkeervoorziening mogelijk te maken tijdens de bouw.”
GBO benadrukt dat het gaat om een tijdelijke maatregel tijdens de bouw van het nieuwe gemeentehuis en dat veiligheid daarbij vanzelfsprekend voorop staat.
Bron: Chris de Raaf