Gouden speld en oorkonde voor de heer Watze Bokma

SCHEEMDA – Afgelopen donderdag is de heer Watze Bokma uit Scheemda tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Groei en Bloei Winschoten e.o. onderscheiden met een gouden speld en een oorkonde. Dit als dank en teken van waardering voor zijn jarenlange inzet als secretaris van de vereniging en voorzitter van het rayon Groningen.
Watze stopt als secretaris maar blijft wel bestuurslid van de vereniging en voorzitter van het rayon.
Bron: Ineke Essing, Voorzitter bestuur Groei en Bloei Winschoten e.o.