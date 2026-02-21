DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Vannacht is een 23 jarige bestuurder van een BMW uit Weener op de Katzenburgerstraße in Holthusen van de weg geraakt. Hij botste eerst tegen een lantaarnpaal en vervolgens tegen de gevel van een woning. De auto kwam tegen een hek tot stilstand. Hij wist zelf uit de auto te komen en is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Daar werd bloed afgenomen. Hieruit bleek dat de man onder invloed van alcohol verkeerde.
De woning raakte zwaar beschadigd. De boel werd gestut en dichtgespijkerd. Ook werd de elektriciteit en gas afgesloten. De bewoners zijn elders ondergebracht. De schade wordt op 130.000 euro geschat. De zwaarbeschadigde auto is afgesleept.
Surwold
Om drie uur gistermiddag moest een 18 jarige bestuurder van een VW Passat op de Esterweger Straße plotseling remmen voor overstekend wild. Hij verloor daarbij de controle over zijn voertuig en botste tegen een boom. Meteen daarna vloog de auto in brand. De bestuurder raakte lichtgewond. De autobrand werd door de brandweer van Surwold geblust.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland