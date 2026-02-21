SJS wint derby bij Onstwedder Boys

ONSTWEDDE – SJS heeft de derby bij Onstwedder Boys gewonnen.
Door Gert Meulman
De wedstrijd had al in november moeten worden gespeeld, werd afgelast, en viel dus nog onder de 1e periode. Beide ploegen maken elkaar in de stand op de ranglijst zeer weinig. SJS stond drie punten los op de Boys uit Onstwedde en samen stonden ze op een vijfde en zesde plek op de ranglijst.
SJS, de ploeg van trainer Jordi Nijgh begon goed aan de wedstrijd en stond na dik tien minuten voetballen al op een 0-2 voorsprong. De verdediging van de thuisploeg leek hierbij niet altijd alert aanwezig en bij de tweede goal van Arwen de Koe stond zijn directe verdediger Ricardo Buitelaar achter hem en dus aan de verkeerde kant te verdedigen.
De 0-1 was toen al gemaakt door Thom Boels, die de bal via de binnenkant van de paal scherp achter doelman Mark Meijer binnenschoot. De thuisploeg van trainer Harold Molanus moest dus aan de bak, maar leek daarin niet echt bij machte. Er werd slordig gespeeld en het duurde pas tot vijf minuten voor rust dat er een goede voorzet werd afgerond door Gerko Scheper. Dezelfde Scheper ging vlak hierna op kracht en snelheid langs zijn tegenstander en had de gelijkmaker kunnen maken, maar vond doelman Youri Bos op zijn weg.
Na rust probeerde de thuisploeg het nog op inzet recht te zetten, maar het liep allemaal even anders. Elftalleider Erik Beikes van Onstwedder Boys: “Wij gooiden na rust de strijd erin om de 2-2 te maken, we schieten nog op de kruising (Gerwin de Wijk). Vervolgens krijgen zij een uitval, onze keeper trapt finaal over de bal en ze kunnen de bal zo intikken en dat was de 1-3. En ja daar kun je niet tegen voetballen. We gingen daarna nog wel drukken. Ik vond dat wij beter waren de tweede helft, niet om het voetbal, maar om de inzet. Een gelijkspel was terecht geweest, maar het werd 1-4.”
Tekst en foto’s: Gert Meulman