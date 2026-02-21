VLAGTWEDDE – “Stap voor stap voor Fleur” vanuit verdriet naar actie met 2025 kilometer wandelen
Op 4 januari 2025 overleed op 14 jarige leeftijd Fleur, de dochter van Peter en Wytske Penninga uit Harpel.
Op de 29e december kreeg Fleur tijdens het douchen een, naar later bleek, fatale hartstilstand.
Haar vader Peter en een buurman hebben haar nog gereanimeerd wat in eerste instantie succesvol leek. Maar na drie dagen in coma te hebben gelegen in het UMCG bleek dat Fleur nooit meer wakker zou worden.
Een enorme klap voor de ouders Peter en Wytske maar ook voor haar broers Joey en Vince.
Ook voor de verdere familie maar zeker ook voor haar grote vriendenkring.
Langzaam aan werden weer dingen ondernomen en Wytske ging met vier vriendinnen afgelopen oktober naar Terschelling. Daar liepen ze samen de Walk of Grief, 5 dagen wandelden zij over het eiland.
Daar ontstond ook het verlangen om iets groots te gaan doen uit naam van Fleur.
Samen met haar vriendinnen en collega’s Astrid en Susan zijn ze een Jaarchallenge aangegaan.
Zij zijn op 4 januari begonnen aan de uitdaging om “Stap voor stap voor Fleur” dit jaar 2025 kilometer te gaan wandelen, alleen of met z’n drieën.
Doelstelling was om € 2025,00 bij elkaar te wandelen voor Stichting Hartekind, een organisatie die zich inzet voor wetenschappelijk onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen.
Hartafwijkingen is doodsoorzaak nummer één onder kinderen jonger dan 15 jaar.
Het streefbedrag moest na enkele dagen worden bijgesteld, dat bedrag was binnen drie dagen bereikt, op dit moment is de stand € 4870.00
Ze kozen voor de gemakkelijkste wijzing door er gewoon een nul achter te zetten.
Het streefbedrag is nu dus € 20250.00
Ook u kunt meehelpen om dit streefbedrag te realiseren, dat kan via de site https://stapvoorstapvoorfleur.nl/
Zaterdagmorgen waren de drie vriendinnen in de studio van Radio Westerwolde te gast in het programma “Brunchroom” bij Jan van Assema, daarin werd vrijmoedig verteld over de weg van het verdriet maar ook over het vervolg.
Het programma is terug te beluisteren via de site van Westerwolde Actueel
https://www.westerwoldeactueel.nl/radio/westerwolde-gemist-2-0/
Onder het kopje Brunchroom staat:
zaterdag 21 februari ’26, in het rode vakje staat 11:00 uur, daar kunt u op klikken start de opname.
Tekst en foto’s: Geert Smit