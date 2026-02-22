Appartementencomplex ‘Kroonstee’ krijgt steeds meer vorm

ONSTWEDDE – Centraal in Onstwedde is een jaar geleden gestart met de bouw van de ‘Kroonstee’, een complex met zes ruime appartementen. Het complex krijgt steeds meer vorm.
In het hart van Onstwedde wordt een bijzonder nieuwbouwproject gerealiseerd: zes moderne appartementen op een ideale locatie bij de rotonde in het centrum van het dorp, op de plek van een voormalige etablissement, die na een brand lange tijd als een lege ruimte in de dorpskern achterbleef. Met dit nieuwbouwproject krijgt het dorp er een aanwinst bij, niet alleen op het gebied van wonen, maar ook voor het dorpsbeeld en de gemeenschap.
De appartementen zijn speciaal ontworpen voor bewoners die waarde hechten aan een eigen, moderne woonruimte met alle voorzieningen, zoals een warmtepomp en vloerverwarming en de bakker, de slager, supermarkt en bibliotheek op loopafstand.
Het ontwerp en de architectuur is van Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing uit Onstwedde. De appartementen worden gebouwd door Bouw- en aannemersberdrijf: Hofstra Hulshof Bouw B.V. uit Nieuw-Buinen.
Foto’s: Hilvert Huizing