Bijeenkomst over plannen nieuwe woonwijk Heeresmeer

NIEUWE PEKELA – Op 5 maart worden de eerste plannen voor een nieuwe woonwijk bij het Heeresmeer gepresenteerd.
Aan het Heeresmeer wil de gemeente een nieuwe woonwijk realiseren. Tijdens de bijeenkomsten voor de visie ‘Thuus in Nij Pekel’ konden inwoners hier al over meepraten. Gemeente Pekela is druk bezig met het maken van de plannen voor deze nieuwe wijk. Daarvoor zijn ze in gesprek met grondeigenaren en hebben ze een eerste plan gemaakt voor hoe de wijk eruit komt te zien.
Op donderdag 5 maart om 19.00 uur kunnen inwoners van Nieuwe Pekela langskomen in De Kiepe om hier meer over te horen en te reageren.
De gemeente vertelt wat de plannen zijn en hoe ze verder gaan. Het duurt nog even voordat ze daadwerkelijk beginnen met bouwen en u een woning kunt kopen of huren. Deze bijeenkomst is ervoor bedoeld dat u weet wat er gaat gebeuren en nog kunt reageren op de conceptplannen.
Donderdag 5 maart in De Kiepe
18.45 uur Inloop
19.00 uur Start presentatie
20.00 uur Einde presentatie
Bron: Gemeente Pekela