Brandweer naar brand in schuur Blijham (foto-update)

BLIJHAM – De brandweer is uitgerukt voor een brand in een schuur in Blijham.
Rond kwart over drie werd brandweer Bellingwolde gealarmeerd voor een brand in een schuur aan de Hoofdweg in Blijham. Omdat het om een loods gaat heeft de meldkamer op voorhand opgeschaald naar middelbrand en vervolgens naar grote brand. Tankautospuiten van brandweer Vlagtwedde en Oude Pekela, het droneteam van brandweer Winsum, dienst gevaarlijke stoffen en de hoogwerker van brandweer Winschoten komen eveneens ter plaatse.
De brand is uitslaand. Om over voldoende bluswater te beschikken is ook het grootwatertransport uit Veendam onderweg. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies van de brandweer aan omwonenden is: ramen en deuren gesloten houden en ventilatie uit te schakelen.
Update 1:
De schuren zijn niet meer te redden en om extra rookoverlast te voorkomen laat de brandweer de schuren uitbranden. Ze doen er alles aan om omliggende bebouwingen te redden. Wel hebben ze last van de ongunstige wind. Dit vergt extra aandacht voor de omgeving en het blussen van de brand.
Update 2:
Rond 16.20 uur is het sein brand meester gegeven. Verdere uitbreiding van de brand heeft de brandweer kunnen voorkomen. De schade aan de schuren is groot. Wel zijn ze nog enige tijd bezig met het nablussen. Dit kan nog steeds rookoverlast opleveren. Blijf zolang dit nog voor overlast zorgt het advies opvolgen.
Bron: Veiligheidsregio Groningen
Foto’s: Jan Glazenburg, Jacob Musch