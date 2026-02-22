Brandweer naar woningbrand Nieuw-Buinen

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 22 februari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHTE WEEK | MAAR EERST WISSELVALLIG

Na de regen van vanochtend wordt het vanmiddag en vanavond allemaal wat droger, al zullen er verspreid nog een paar buien vallen. Maar in de loop van de middag komen er ook enkele opklaringen. Voor de temperatuur maakt dat niet uit want die schommelt de hele dag rond 10 graden. Er staat vandaag een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest (windkracht 3 tot 5).

Vannacht en morgen is er daarna weinig verandering. Er zijn ook dan enkele opklaringen en een paar lokale buien. Er is morgen dus af en toe zon met een westenwind, maar de temperatuur pakt een graadje lager uit met een maximum rond 9 graden.

Dinsdag is er een matige zuídwestenwind en dan is er nog vrij veel bewolking en een drup regen, maar woensdag en donderdag is er een zuidenwind en dan wordt het ’s middags 14 of 15 graden. Vrijdag is er kans op wat regen en dan is het iets minder zacht dan die 15 graden.