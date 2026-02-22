Brandweer naar woningbrand Nieuw-Buinen

NIEUW-BUINEN – Rond half acht vanavond is de brandweer uitgerukt voor een woningbrand aan de Dwarskade in Nieuw-Buinen.
Omwonenden roken een brandlucht en belden 112. Zowel brandweer Staskanaal als 2e Exloërmond ging ter plaatse. De bewoners waren op dat moment niet thuis.
Binnen werd een verkenning gedaan. Wat de brandlucht heeft veroorzaakt is niet bekend.
Meerdere woningen in de omgeving kwamen zonder elektriciteit te zitten. Medewerkers van Enexis zijn ter plaatse om iedereen weer van stroom te voorzien. Naar verwachting is dit rond twee uur vannacht opgelost.
Bron: 112Drenthe
Foto’s: 112 Stadskanaal