De toekomst van het Groninger landschap staat onder druk, de Teenstraprijs keert terug in 2026

GRONINGEN – Na ruim twaalf jaar wordt in 2026 de Teenstraprijs opnieuw uitgereikt. Aanleiding is de groeiende urgentie omdat te veel kenmerkende boerderijen stilletjes uit het Groninger landschap verdwijnen door functieverlies, leegstand en verval. Met het verdwijnen van deze boerderijen verliest Groningen een belangrijk deel van zijn karakter, identiteit en ziel.
Met de Teenstraprijs vragen de Boerderijenstichting Groningen en de Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wierde & Dijk aandacht voor Groninger boerderijen die, met respect voor het verleden, zijn aangepast aan de eisen van vandaag. Met het uitreiken van deze prijs, wordt zichtbaar dat zorgvuldige renovatie en toekomstbestendig gebruik wél mogelijk is. Deze inspirerende voorbeelden verdienen volgens de organisatoren een podium, waarbij duidelijk wordt dat de keuzes die vandaag worden gemaakt, de toekomst bepalen van de Groninger boerderij!
Teenstraprijs
In 2006 heeft de Boerderijen Stichting Groningen de eerste Teenstraprijs uitgereikt. Deze prijs is daarna nog vier keer uitgereikt aan eigenaren van een historische boerderij in de provincie Groningen. De winnaar was die boerderij die uitblonk in een bepaalde categorie. De prijs zet de schijnwerpers op oude boerderijen om hun waarde voor het Groninger landschap bij een groter publiek bekend te maken. In eerste instantie is er longlist samengesteld van Groninger Boerderijen. Hieruit is door de jury een zorgvuldig samengestelde shortlist van zes nominaties uit de hele provincie Groningen opgesteld.
Thema 2026: ‘Toukomst voor de Groninger boerderij!?’
De toekomst is op dit moment een actueel thema in de provincie Groningen. In onze provincie wordt er gewerkt aan het herstel van Groningen, staan we aan het begin van een ‘Nij Begun’ en hebben we te maken met diverse opgaven in het landelijk gebied. De organisatoren zien het belang en hebben hierbij aangehaakt. Kijkend naar onder meer ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, leefbaarheid van het platteland en mogelijkheden voor instandhouding gaat de jury binnenkort bij alle genomineerden langs om te komen tot één winnaar. Later in het jaar zal de uiteindelijke winnaar van de Teenstraprijs 2026 bekend worden gemaakt.
Bron: Boerderijenstichting Groningen
Vereniging Wierde & Dijk