DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Kort na middernacht werden bewoners en buren van een woning aan de Tilsiter Straße gewekt door een harde knal. Op de inrit bij een woning stond een auto in brand. Het vuur sloeg over naar de kunststof bekleding van de dakgoot. De brandweer wist te voorkomen dat ook het woonhuis vlam vatte. De auto brandde volledig uit. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.
Rond 2:40 uur vannacht werden de hulpdiensten en de politie door voorbijgangers gealarmeerd over een man op de Weener Straße, vlakbij de snelweg. Hij leek zwaar onder invloed te zijn en kon nauwelijks zelfstandig lopen. Tegen de tijd dat de hulpdiensten en de politie arriveerden, was de man echter al in de richting van een bosrijk gebied vertrokken. Gezien zijn toestand ging men er van uit dat de man de weg naar huis niet meer zou kunnen vinden en in gevaar verkeerde. Een intensieve zoekactie door politie en brandweer leverde niets op en de zoekactie werd rond 5:30 uur gestaakt. Bij de zoekactie werd ook een drone van de brandweer werd ingezet.
Bunde
Om tien voor één vannacht belden omstanders de politie toen een 48 jarige man uit Bunde op een inrit aan de Molkereistraße tegen een geparkeerde auto was gebotst. Toen de politie arriveerde was de man vertrokken. Agenten troffen hem thuis aan. Het werd al snel duidelijk dat de persoon zwaar onder invloed was. De persoon verzette zich echter tegen de door de politie opgelegde maatregelen en weigerde naar het politiebureau te worden gebracht voor het afnemen van een bloedmonster, wat uiteindelijk tevergeefs bleek. Hij zal nu niet alleen worden aangeklaagd voor diverse verkeersovertredingen, maar ook voor verzet tegen arrestatie.
Meppen
Tussen maandagavond en woensdag is op de parkeerplaats Auf der Herrschwiese een Mercedes-Benz CLS 400 D 4 Matic aangereden. Hierdoor ontstond schade. De veroorzaker is onbekend. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen: 05931 – 9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland