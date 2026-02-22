Museum Collectie Ter Borg verlaat de Veenkoloniën

OMMELANDERWIJK, NIEUWOLDA – Museum Collectie Ter Borg verhuist naar Nieuwolda.
Onvoldoende vrijwilligers en uitbreidingsplannen van de Stainkroeg, waarin Museum Collectie Ter Borg sinds 2014 gevestigd is, zijn de redenen dat het museum gaat verhuizen. Vanaf oktober vorig jaar was het bestuur op zoek naar een ander onderkomen voor de collectie van het museum.
Museum Ter Borg vertelt het verhaal van de veenkoloniale landbouw aan de hand van een grote verzameling gereedschappen en oude foto’s, die stammen uit de tijd van vóór de mechanisatie. Via de vier seizoenen krijgt men een beeld van het leven en werk van boeren en boerinnen op de landbouwgrond die ontstond na afgraving van een dikke laag veen.
Henk ter Borg (1923-2007), landbouwer te Borgercompagnie, verzamelde na zijn actieve boerenbestaan op zijn boerderij landbouwgereedschappen. Deze hoorden thuis in de Gronings-Drentse Veenkoloniën van vóór de mechanisatie, ruwweg het tijdperk 1850-1950. Om deze waardevolle verzameling niet verloren te laten gaan is de Stichting Collectie ter Borg er in geslaagd hiermee een museum in te richten. Het museum werd in 2014 door burgemeester Sipke Swierstra van Veendam en Pieter van der Linden, kleinzoon van Henk en Coba ter Borg geopend.
Het bestuur heeft een nieuwe locatie gevonden om de verzameling tentoon te tellen. Dit jaar verhuist de collectie van de oude steenfabriek aan de Ommelanderwijk naar Hoogheem Erfgoed & Logies, van Ronny en Karin Sauselé-Bakker in Nieuwolda; van de Veenkoloniën naar het Oldambt.
Hoogheem Nieuwolda