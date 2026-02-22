“Muziek voor Sunrise Walk”, concert van de bands Hollywood Horseshit en De Borrelband

TER APEL – De Ter Apeler bands Hollywood Horseshit en De Borrelband komen samen in actie om twee groepen die deelnemen aan de “Sunrise Walk” te steunen door samen met de Regionale Scholen Gemeenschap een concert te organiseren, waarvan de opbrengst ten goede komt van onderzoek naar ALS.

Bernard Winkel en Niek Westen uit Ter Apel kregen de diagnose ALS en doen mee aan wetenschappelijk onderzoek van het Universitair Medisch Centrum te Utrecht. Beiden doen ook mee aan de Sunrise Walk in de nacht van 13 op 14 maart in Utrecht, samen met naaste familieleden onder de naam van respectievelijk “Die Brüder” en “De Walkietalkies”.

Artsen stellen dat de kans op genezing als gevolg van huidig onderzoek op dit moment klein is en dat huidige patiënten er dus waarschijnlijk niet van zullen profiteren. Voornaamste reden voor Bernard en Niek om toch mee te doen aan onderzoek is om voor toekomstige generaties wel de kans op genezing mogelijk te maken. De strijd tegen ALS moet niet alleen gevoerd worden door patiënten en hun directe omgeving, maar door de hele samenleving, omdat het een maatschappelijk belang dient, dat ons allen aangaat.

“Muziek voor Sunrise Walk “ zal een bijzonder concert worden. De Borrelband, met broers Alex en John Vissering, neven Bernard en Bernard Meulman en Peter Erdman in de gelederen, speelt een aantal nummers uit hun zogenaamd 432Hz luisterconcert. Blues pianist Jan Warntjes zal met de Borrelband een aantal blues nummers spelen. Daarna stappen Alex en John over naar Hollywood Horseshit, om met Jan de Vrieze en Wim van der Glas een aantal Groninger nummers van Alex Vissering te spelen, gevolgd door hoogtepunten uit het gebruikelijke repertoire van HHS. De presentatie is in handen van Arnold Winkel, die samen met familieleden meeloopt met de Sunrise Walk.

Het concert komt mede tot stand door de enthousiaste medewerking van de Regionale Scholen Gemeenschap in Ter Apel, een school die midden in de samenleving staat.

Het concert vindt plaats op zondag 8 maart in De RSG te Ter Apel (Oude Weg). De deur is open om 14:00 uur, het concert begint om 14:30

Kaarten zijn te koop bij “De Buren” aan de markt in Ter Apel

Inlichtingen: Bernard Meulman mail: mobyphone.ta@planet.nl

Bron: Bernard Meulman

Eigen foto’s