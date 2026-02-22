Sellingen wint van ASVB en verstevigt zich aan kop

SELLINGEN – De koploper van de derde klasse pakte na, een qua doelpunten benauwde overwinning (2-1) op ASVB, nog steviger de koppositie. De Blijhamsters maken dit jaar onder trainer Jules Blaauw een zwaar seizoen mee, pakten tot nu nog maar drie punten en lijken daarmee op weg naar de vierde klasse.
Door Gert Meulman
In de wedstrijd werd al vrij snel duidelijk welke ploeg vandaag de aanvallende lakens zou gaan uitdelen. Na negen minuten maakte Dennis de Roo zijn vijftiende doelpunt van het seizoen, op snelheid kwam hij van ver, omspeelde doelman Ruben Tjabringa, en rondde af. Hierbij werd het buitenspel vlagsignaal niet toegekend door scheidsrechter Wim Nigro uit Assen. Nog geen minuut hierna kwam dezelfde De Roo wederom vrij voor Tjabringa, die nu redding wist te brengen.
De ploeg van Rick Hansen had duidelijk de overhand en de Muizen wisten niet vaak van eigen helft af te komen. ASVB had over de hele wedstrijd gezien maar één uitval en die werd na dik een kwartier knap afgerond door Mark Hoving. Lang mocht de ploeg uit Blijham hiervan niet genieten, want vlak hierna maakte Corné Prins de 2-1 voor de ploeg van Hansen. De thuisploeg had daarna gewoon de score moeten uitbouwen, maar buiten een niet tellende buitenspel doelpunt van Corné Prins, werd het de wedstrijd van allemaal net niet. Prins op de paal, Tjabringa bracht redding op een best schot van Björn de Roo en een bal van de teruggekeerde Machiel Buining werd nog van de lijn gehaald.
Vlak voor rust werd het spel stilgelegd nadat bleek dat ASVB-aanvoerder Jasper Huls zijn neus had gebroken.
Na de rust leek de ploeg van Blaauw wel iets beter, maar echt tot een aanval kwamen ze niet. Daarbij bleef de thuisploeg wel gevaarlijk, vooral toen Ian de Vrieze met zijn invalbeurt zijn voorwaartsen kwam versterken. Jeroen Mestemaker schoot rakelings en hard naast en Dennis de Roo en Ian de Vrieze mikten nog op de paal. Het bleef dus bij de 2-1 en hierdoor heeft de ploeg van Hansen nog wat steviger de koppositie in handen: ze staan nu negen punten los van Stadspark en Gieten, die respectievelijk hiervoor één en twee wedstrijden minder gespeeld hebben.
Tekst en foto’s: Gert Meulman