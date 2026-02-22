Veendam opnieuw centrum van hyperloopinnovatie

VEENDAM – Veendam staat in juli 2026 opnieuw in de schijnwerpers wanneer de European Hyperloop Week (EHW) terugkeert naar de Parkstad. Van 13 tot en met 19 juli vormt de gemeente het decor voor een van de meest vooruitstrevende mobiliteitsevenementen van Europa. De belangstelling is stevig: 34 universiteitsteams hebben zich volgens de officiële deelnemerslijst al aangemeld.
Internationale aandacht voor Veendam
De EHW is uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de hyperloopwereld. Teams uit onder meer India, Turkije, de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Spanje en Italië reizen naar Veendam om hun prototypes en full‑scale pods te presenteren. De internationale toestroom onderstreept de positie van Veendam als broedplaats voor innovatieve mobiliteit.
Hoewel de aanmeldingen veelbelovend zijn, blijft het afwachten hoeveel teams uiteindelijk daadwerkelijk naar Veendam komen. Studententeams zijn vaak afhankelijk van sponsoring en logistieke mogelijkheden, waardoor plannen soms op het laatste moment wijzigen.
Ambitieuzere editie vraagt om extra middelen
De editie van 2026 moet groter en inhoudelijk breder worden dan die van vorig jaar. Naast de technische competitie wil de organisatie meer aandacht besteden aan veiligheidssystemen, besturingstechniek en het bredere mobiliteitsecosysteem dat nodig is om de hyperloop ooit werkelijkheid te maken.
Die verbreding brengt hogere kosten met zich mee. De financiering is nog niet volledig rond, waardoor de organisatie nadrukkelijk kijkt naar regionale bedrijven. De hyperloop raakt immers veel sectoren: van software en sensortechniek tot veiligheid en data-analyse. Voor het noordelijke mkb liggen er kansen om aan te haken en zichtbaar te worden op een internationaal podium.
Economische impuls voor de regio
De komst van honderden technische studenten levert niet alleen een kennis boost op, maar zorgt ook voor extra bedrijvigheid in Veendam en omgeving. Hotels, horeca en lokale ondernemers merken dat het evenement de regio op de kaart zet en nieuwe bezoekers aantrekt.
Discussie over de koers van de hyperloopweek
Binnen de hyperloopgemeenschap wordt ondertussen gediscussieerd over de richting van het evenement. Sommige partijen willen dat de focus volledig op de technologische competitie ligt. De organisatie in Veendam kiest bewust voor een bredere benadering, waarin ook de toekomst van mobiliteit als geheel centraal staat. Daarmee profileert Veendam zich niet alleen als gaststad, maar als actieve speler in het gesprek over de mobiliteit van morgen.
