Wandelen werkt! in Blijham

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde

BLIJHAM – Op woensdag 25 februari organiseren de wandelcoaches een wandeling in Blijham.

Startpunt: Het Kovviehoes, Raadhuisstraat 8 Blijham.

Groep A van 10 km start om 9.15 uur

Groep B van 8 km start om 9.30 uur

Groep C van 6 km start om 9.45 uur

Alle groepen hebben elk maximaal 20 wandelaars.

Opgave wandeling is verplicht.

E-mail: aanmeldenwandelenwerkt@kpnmail.nl
Telefoonnummer: 06-30486082
Website: www.wandelenwerktwesterwolde.nl
Facebook: Wandelen Werkt in Westerwolde

Geef duidelijk aan in welke groep je wilt lopen.

Bij heel slecht weer wordt het ommetje vroeg in de ochtend via de mail afgemeld.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.