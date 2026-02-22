Westerwolde delft onderspit tegen fysiek sterk Muntendam

MUNTENDAM – Na een wedstrijd op een zwaar te bespelen veld in en tegen Muntendam is het Westerwolde niet gelukt zich als koploper in de vierde klasse B te handhaven. Een wilskrachtig Muntendam was er alles aan gelegen de smadelijke 8 – 1 nederlaag van veertien dagen geleden tegen SPW uit te wissen. Met de nodige fysieke inzet bezorgden de mannen van trainer Robert Nieborg Westerwolde dan ook de derde nederlaag van het seizoen. Van de kant van de Vlagtwedders was het behoudens het laatste kwartier van de wedstrijd vooral ploetervoetbal, waarmee het sterk gewijzigde basisteam niet opgewassen was tegen de nimmer aflatende inzet van de thuisploeg. Hierbij viel het ook op dat na het laatste fluitsignaal van arbiter v.d. Weide uit Haren de witte broekjes van de Muntendammers gemiddeld zwarter waren dan die van Westerwolde. Kortom, op de 3 – 1 overwinning van Muntendam viel deze middag dan ook niet veel af te dingen.

Al in een vroegtijdig stadium, nadat eerst nog een kopbal door een Westerwolde-verdediger van de lijn was gehaald, was het raak voor de thuisploeg. Vanaf rechts soleerde de behendige Mikel Hut op volle snelheid door de verdediging van Westerwolde, waarna zijn eerste doelpoging nog met het nodige kunst- en vliegwerk werd gepareerd. Maar zijn tweede inzet in de korte hoek was geheel Westerwolde in de 10e minuut te machtig: 1 – 0. Vijf minuten later was het echter al weer gelijk. Op links ontsnapte Lars te Bokkel na een prima dieptepass van Joran Luijten aan buitenspel, waarna hij de bal beheerst onder de uitkomende doelman Tim Wijsbeek van Muntendam doorschoof. Hoewel de assistent van de thuisploeg ook nu meende buitenspel te hebben gezien, bleef arbiter v.d. Weide bij zijn beslissing het doelpunt goed te keuren: 1 – 1. Westerwolde zal er alles aan gelegen zijn geweest de gelijke stand mee de rust in te nemen, maar toch kwam het van de koude kermis thuis door Mikel Hut in de 42e minuut op eenvoudige wijze zijn tweede treffer van de middag te laten scoren: 2 – 1. Maar door na de rust misschien uit een iets ander vaatje te tappen dan tot op dit moment het geval was, zou het mogelijk moeten zijn de aansluiting bij Muntendam weer tot stand te brengen.

Daarvan kwam het echter niet. Muntendam ging door op de manier zoals men de eerste helft afgesloten had en mede door een aantal prima reddingen van doelman Boonman bleef Westerwolde nog enigszins op de been. Maar toen arbiter v.d. Weide in de 60e minuut op uitstekende wijze de voordeelregel toepaste, was het over en uit voor de Vlagtwedders. Bryan Weerman schoof een terugkomende bal beheerst in het lege Westerwolde-doel en tekende daarmee voor de 3 – 1. Met het inbrengen van twee competitiedebutanten (Stefan Veldhuis en Leon Niestijl) probeerde trainer Mark Kruize het tij nog te keren, maar verder dan een prachtige uithaal die op de lat uiteenspatte van captain Kevin v.d. Laan, kwamen de roodwitten in deze voor hen betere fase niet. Dat de nederlaag niet nog groter uitviel was te danken aan doelman Boonman. Met een prima reactie ranselde hij een door arbiter v.d. Weide toegekende strafschop aan Muntendam uit de voor hem linkerbenedenhoek. Gescoord werd er dan ook niet meer en door deze terechte 3 – 1 overwinning revancheerden de Muntendammers zich niet alleen voor de forse nederlaag veertien dagen geleden, maar poetsten zodoende ook de 3 – 1 nederlaag tegen Westerwolde in de openingswedstrijd van het seizoen op karaktervolle wijze weg.

Doordat Veelerveen in de enige overige wedstrijd in 4B op eigen terrein de baas bleef over Gasselternijveen (3 – 0), zakte Westerwolde naar de tweede plaats op de ranglijst achter Veelerveen met nu ook meer verliespunten dan nummer drie SPW. Muntendam steeg door de overwinning van vanmiddag naar de achtste plaats. Over veertien dagen krijgt Westerwolde Gasselternijveen op bezoek en ook deze wedstrijd zal weer van belang zijn om mee te blijven doen in de top van het klassement en de daarmee samenhangende strijd om het kampioenschap. Maar ook voor het behalen van een plaats in de nacompetitie zal deze wedstrijd dan al van groot belang zijn. Zoals gewoonlijk begint de wedstrijd om 14.00 uur op De Barlage in Vlagtwedde.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman (K) – Tim Huls (46e min. Rudolf Riks) – Tex van Kalmthout – Peter Beens – Mikai Luijten (46e min. Thorben Hulsman) – Julian Smid – Kevin v.d. Laan (C) – Sander van Hoorn (70e min. Stefan Veldhuis) – Joran Luijten – Frank Riks – Lars te Bokkel (70e min. Leon Niestijl)

Scheidsrechter: dhr. J. v.d. Weide uit Haren

Amusementswaarde: 6,5

Toeschouwers: 70

Bron en foto’s: HJ Pleiter