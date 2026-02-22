Wildplukken, ontdekkingstocht in de wereld van eetbare planten, bomen en paddenstoelen

REGIO – Wildplukken is veel meer dan de ontdekking dat je voedsel uit de natuur kunt halen. Het is een ontdekkingstocht in de rijke wereld van eetbare wilde planten, bomen en paddenstoelen.
Gedurende een nieuwe jaarcursus, gegeven door Leah en Tim van In Het Wilde, verdiep jij jouw kennis over de wondere wereld van eetbare planten. Je ontdekt een wereld vol nieuwe en verrassende toepassingen en smaken. Tijdens deze cursus die april van start gaat duiken we in de wereld van de eetbare wilde planten.
De cursus wordt gegeven door Leah en Tim van In het Wilde en bestaat uit maandelijkse praktijkdagen en theorielessen. Deelnemers gaan op excursie naar prachtige gebieden in Noord Nederland, op zoek naar eetbare wilde planten. Locaties die ze bezoeken zijn het Lauwersmeergebied, Kropswolde, Exloo, Muntendam, De Heest, Duunsche Landen en Torenveen (de Hunze). Diverse malen koken ze na afloop van de excursie op een kampvuur met lekkere en gezonde ingrediënten. Tijdens een van de praktijkdagen leer je tijdens een kanotocht eetbare planten van de waterkant kennen.
De theorielessen vinden een avond per maand plaats in Kostvlies (Gasselte).
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere eetbare planten en bomen jaarrond herkennen en gebruiken, eetbare paddenstoelen, maken van paardenbloembier, fermenteren met wilde wortels, het bereiden van een kruidenzalf, tinctuur maken en lekker en gezond koken met wilde planten. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het plukken met respect voor de natuur.
