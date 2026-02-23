Amusementenkoor De Zwalkers schenkt piano aan MFC De Binding

OUDE PEKELA – Amusementenkoor De Zwalkers uit Oude Pekela heeft op feestelijke wijze hun piano officieel overgedragen aan multifunctioneel centrum MFC De Binding. De symbolische overhandiging vond plaats in aanwezigheid van wethouder Ellen van Klaveren, die het initiatief met enthousiasme verwelkomde.
Met de schenking wil het koor iets blijvends teruggeven aan de gemeenschap waarin zij al jarenlang actief zijn. De piano krijgt een vaste plek binnen het MFC en is vrij te gebruiken voor iedereen die binnen het gebouw muziek wil maken — van verenigingen en koren tot individuele genodigden.
Voorzitter van De Zwalkers benadrukt het belang van toegankelijkheid: “Muziek verbindt. Wij vinden het prachtig dat onze piano nu een plek krijgt waar zoveel mensen samenkomen. Als anderen er plezier aan beleven, is onze missie geslaagd.”
Wethouder Ellen van Klaveren sprak haar waardering uit voor het gebaar: “Dit soort initiatieven laat zien hoe sterk de sociale en culturele betrokkenheid in Oude Pekela is. De piano zal ongetwijfeld veel mooie momenten opleveren.”
Met de overdracht sluit De Zwalkers een muzikaal hoofdstuk af, maar tegelijkertijd openen ze de deur voor nieuwe muzikale ontmoetingen binnen MFC De Binding. Het koor gaat verder met de ingeslagen weg, met digitale muzikale ondersteuning en plezier in het zingen.
Kijk voor meer informatie op www.dezwalkers.nl
Bron: Thea de Boer