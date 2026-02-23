BC Pegasus organiseert pub quiz

TER APEL – De activiteitencommissie van badminton Pegasus uit Ter Apel is de afgelopen weken druk bezig geweest met de organisatie van de pub quiz. Er is intussen o.a. een professionele pub quizmaster ingehuurd om er maar een leuke avond van te maken voor de aanwezigen.
De pub quiz is op 21 maart in buurthuis ‘De Grensstreek. Aanvang 19.30 uur. Iedereen die het leuk vindt kan hieraan meedoen. Gratis entree en er zijn leuke prijsjes.
Interesse? Geef je dan zo snel mogelijk op via het contactformulier van de website van BC Pegasus.
BC Pegasus hoopt er een leuke avond van te maken.
Bron: Bert-Jan Bouwman