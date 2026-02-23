CDA Pekela in gesprek met Tweede Kamerlid Hanneke Steen

PEKELA – CDA Pekela was op vrijdag 20 februari aanwezig bij de drukbezochte CDAavond in de PKNkerk in Veendam. Daar gingen leden uit de regio in gesprek met Hanneke Steen, nummer 2 van het CDA in de Tweede Kamer en verantwoordelijk voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Vanuit Pekela waren onder meer lijsttrekker Feike Oppewal en verschillende actieve leden aanwezig.
Steen ging in op de grote woonopgave in onze regio. Volgens haar kan woningbouw sneller door minder regels en een striktere aanpak van stapels bezwaren. Ook benadrukte zij de belangrijke rol van gemeenten bij bouwgrond, infrastructuur en een actief grondbeleid.
Daarnaast werd vooruitgekeken naar de nieuwe kabinetsperiode, waarin Pieter Heerma minister van Binnenlandse Zaken wordt en daarmee ook de ‘Groningenportefeuille’ gaat beheren. Dat biedt volgens CDA Pekela kansen om regionale vraagstukken — zoals wonen en leefbaarheid — beter onder de aandacht te brengen.
Tijdens de avond werden zorgen gedeeld over bezuinigingen op de zorg en de verhoging van de pensioenleeftijd. Steen gaf aan deze zorgen te begrijpen, maar benadrukte dat het coalitieakkoord nog wordt uitgewerkt en dat maatregelen alleen kunnen veranderen als er gelijkwaardige alternatieven zijn.
Tot slot werd het belang benadrukt van een sterke lokale vertegenwoordiging, juist in een tijd waarin wonen, zorg en leefbaarheid zo nauw met elkaar verbonden zijn. CDA kandidaten staan voor lokale verbinding en het oplossen van lokale vraagstukken, dat kan in Veendam anders zijn dan in Pekela. Dankzij de korte lijnen tussen de CDA afdelingen, de provincie en het Rijk kunnen lokale vraagstukken ook snel landelijk onder de aandacht worden gebracht.
CDA Pekela kijkt terug op een waardevolle avond. De partij blijft zich inzetten voor betaalbare woningen, sterke dorpen en een toekomstgericht Pekela.
Bron en foto’s: Ellen van der Hoek, CDA Pekela