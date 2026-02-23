D66 Oldambt verwelkomt nieuwe fractieondersteuner

OLDAMBT – Sander Gündogan werd op de raadsvergadering van 28 januari geïnstalleerd als nieuwe fractieondersteuner voor D66 Oldambt. Hiermee neemt de nummer 2 op de lijst van D66 voor de komende gemeenteraadsverkiezingen al een voorschot op de werkzaamheden in de raad, met als eerste optreden de afgelopen beeldvormende bijeenkomst over de ontwikkeling van het St. Lucasterrein.
De gemeenteraad is voor Gündogan echter geen onbekend terrein. Hij vervulde deze functie al eerder voor D66 in de gemeente Castricum. Momenteel rondt hij ook de lerarenopleiding af voor docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen.
Sander kijkt er naar uit om in de gemeenteraad aan de slag te gaan namens D66 in de korte periode tot de verkiezingen en uiteraard ook daarna. Hij zal zich inzetten voor een leefbare en veilige gemeente met een goede balans tussen mens, natuur en economie.
Bron: Kevin Wójcik