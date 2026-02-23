Damclub Winschoten boekt nipte 9 – 7 zege tegen “De Vechtstreek” Gramsbergen

WINSCHOTEN – In de 2e klasse A sloot Damclub Winschoten zaterdag in het gebouw van S.V. Bovenburen in de Rozenstad, haar laatste wedstrijd tegen De Vechtstreek Gramsbergen af met een nipte 9 – 7 zege.

Zaterdag 21 februari stond de laatste ronde van de Nationale damcompetitie in KNDB verband op de damkalender. In de ereklasse gaan de komende weken Damstra Damteam uit Leeuwarden, Hijken Drents Tiental Combinatie (DTC), VBI Huissen en WDSV Wageningen met play-off wedstrijden strijden, wie zich Nationaal clubkampioen mag noemen. Dit zijn overigens 10-tallen. In de overige klassen (achttallen), namelijk hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse zijn de kampioenen bekend en staan vanaf 7 maart promotie/degradatie wedstrijden op de planning. Ongeslagen kampioen in de 2e klasse A werd Damgenootschap Het Noorden 2 uit Groningen en promoveert automatisch naar de 1e klasse. Met de tweede plaats op zak mag het team van Hijken DTC 3 binnenkort een promotiewedstrijd spelen volgens een ingenieus KNDB-systeem.

Damclub Winschoten pakt brons

In de 2e klasse A sloot Damclub Winschoten, in het gebouw van S.V. Bovenburen in de Rozenstad, haar laatste wedstrijd tegen De Vechtstreek Gramsbergen af met een nipte 9 – 7 zege en kwam, met een collectieve teamzege, tot een uitstekende podiumplaats, slechts 5 bordpunten achter nummer twee Hijken DTC 3. Voor Winschoten kwamen Frederik Bos en Albertus Kamps tot winst, aangevuld met remises van Jan Starke, Egbert Wierenga,

Rob Knevel, Janick Lanting en Geert Lubberink. De Vechtstreek Gramsbergen was zaterdag favoriet, gezien de speelsterkte van gemiddeld 1082 ratingpunten, tegenover Winschoten gemiddeld net onder de grens van 1000 ratingpunten.

Speelsterkte basisteams 2e klasse A

Bij de start van seizoen 2025 – 2026 kreeg De Vechtstreek Gramsbergen, volgens het KNDB- boekje, met de hoogste gemiddelde rating van 1082 punten, de favorietenrol toebedeeld in de 2e klasse A, op de voet gevolgd door Hijken DTC 3 met gemiddeld 1044 ratingpunten. Warffum 1014, ratingpunten, Damclub Winschoten, 997 ratingpunten en Damgenootschap Het Noorden 2 uit Groningen met gemiddeld 960 KNDB ratingpunten. Met de aantekening dat Henk Stroetinga (rating 1160) niet in het basisteam van Het Noorden 2 stond opgesteld en Sander Staal met 15 punten uit 8 partijen een flinke inbreng had in de teamscore.

Met Henk Stroetinga in de gelederen is de gemiddelde rating gestegen naar ruim 1000 punten. Sander Staal is tevens topscoorder geworden in de 2e klasse A. In dit individuele klassement heeft Damclub Winschoten maar liefst 5 spelers in de top 22! Met de aantekening dat Frederik Bos, rating 1219 met 6 uit 3 partijen ongeslagen is gebleven, evenals Geert Lubberink. De selectie van Damclub Winschoten kwam, ondanks het ratingverschil van gemiddeld ruim 80 punten, tot een uitstekende teamprestatie. Eén plaats hoger dan vorige seizoen.

Partijverloop

André Nijmeijer opende zaterdagmiddag de score voor Gramsbergen na winst tegen

Jilje Scheeringa. Debet hieraan was de korte vleugel die Jilje niet goed kon ontwikkelen.

Daarna volgden 2 sterke remises van Jan Starke en Egbert Wierenga (in het blauw) tegen respectievelijk Adriaan Noppers en Damon Winter. Frederik Bos trok de stand naar 4 – 4, na een gedegen winst tegen Johan van Aalderen. Vervolgens weer twee puntendelingen van Rob Knevel en Janick Lanting tegen respectievelijk Kasia Ptak en Alex Noppers, wat de tussenstand op 6 – 6 bracht. Janick maakte in het eindspel tegen Alex dankbaar gebruik van een bekent “motiefje” om een punt veilig te stellen. Albertus Kamps benutte zijn hoeveelheid schijven goed in een overmachtseindspel tegen Marthy van Houtert en bracht de tussenstand op 8 – 6. Tenslotte kon Geert Lubberink afwikkelen naar een gelijkwaardige puntendeling tegen topscoorder Jan Nijmeijer van De Vechtstreek Gramsbergen, wat de eindstand op 9 – 7 bracht.

Speelsterkte volgens ratingpunten

De speelsterkte van dammers wordt uitgedrukt in KNDB-ratingpunten. Na elke wedstrijd bij de Nationale competitie en zogenaamde “open” toernooien worden ratingpunten namelijk aangepast volgens een ingenieus systeem. Grofweg bij een winstpartij stijgen de punten, echter bij verlies zakt het puntenaantal. Janick Lanting nadert momenteel de magische

1000-punten grens. Sinds peildatum 1 juli 2025 is het puntentotaal bij Janick onderhand toegenomen met 35 punten tot 992 ratingpunten. Jan Starke steeg 24 punten van 882 naar 906 punten. Frederik Bos van 1206 naar 1219 punten. Egbert Wierenga van 892 naar 896 punten en Jilje Scheeringa van 668 naar 669 punten. Zo bleef Rob Knevel gelijk in ratingpunten, namelijk 1065 punten. Een “blauwe” notering ontvang je bijvoorbeeld bij een puntendeling tegen een speler met een ratingverschil van minimaal 200 punten.

Uitslagen 9e ronde 2e klasse A

DCH Heerenveen 3 – Hijken DTC 3 5 – 11

DG Het Noorden 2 Groningen – Roden/Leek 2 13 – 3

HDC Hoogeveen 4 – Warffum 2 – 14

Winschoten – De Vechtstreek Gramsbergen 1 9 – 7

Hijken DTC 4 vrij

Eindstand 2e klasse A

DG Het Noorden 2 Groningen 8 – 16 90 bp Hijken DTC 3 8 – 12 78 bp Winschoten 8 – 12 73 bp Warffum 8 – 11 79 bp De Vechtstreek Gramsbergen 8 – 8 65 bp Hijken DTC 4 8 – 4 58 bp DCH Heerenveen 3 8 – 3 51 bp Roden/Leek 2 8 – 3 42 bp HDC Hoogeveen 4 8 – 3 40 bp

Gedetailleerde uitslag

Winschoten – “De Vechtstreek” Gramsbergen

Rob Knevel (1065) – Kasia Ptak (955) 1 – 1 (5) Frederik Bos (1206 – Johan van Aalderen (1102) 2 – 0 (4) Janick Lanting (957) – Alex Noppers (1101) 1 – 1 (6) Albertus Kamps (1097) – Marthy van Houtert (1116) 2 – 0 (7) Egbert Wierenga (892) – Damon Winter (1128) 1 – 1 (3) Geert Lubberink (990) – Jan Nijmeijer (1187) 1 – 1 (8) Jilje Scheeringa (668) – André Nijmeijer (1107) 0 – 2 (1) Jan Starke (882) – Adriaan Noppers (966) 1 – 1 (2)

9 – 7

(ratingpunten achter naam, volgens peildatum 01-07-2025) (5) is volgorde van uitslag.

Bron: Geert Lubberink