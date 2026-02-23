De Scheepsjoagers verzorgen concert in Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum

WILDERVANK – Op 7 maart staat het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum in het teken van zee en zang. Om 20:00 uur treedt het Gronings shantykoor De Scheepsjoagers op in Wildervank.
Sinds hun oprichting in 1991 hebben De Scheepsjoagers een vaste plek veroverd binnen de shantywereld. Met robuuste meerstemmigheid en een rijk repertoire aan zeemansliederen en shanty’s weten zij de zalen te vullen met maritieme sfeer.
Het concert belooft een avond vol zeeverhalen, ritme en verbondenheid, waarbij het publiek wordt meegenomen langs havens, schepen en verre horizonten. Een muzikale beleving die zowel liefhebbers van shanty’s als nieuwsgierige luisteraars aanspreekt.
Locatie: Torenstraat 108, Wildervank
Bron: Carlo Westmaas