Feestelijke afsluiting Koken Binnen Je Budget

PEKELA – Een enthousiaste groep deelnemers is de afgelopen weken bezig geweest met lekker en gezond koken, zonder al te dure boodschappen te hoeven doen. Ze leerden over eiwitten en gezonde vetten, maar ook over koken voor meerdere dagen en het slim gebruiken van de vriezer. Daarnaast zijn ze met elkaar de supermarkt rond geweest om te leren over etiketten lezen.
Afgelopen dinsdag 17 februari was de feestelijke afsluiting van het project Koken Binnen Je Budget. Wethouder Ellen van Klaveren reikte de certificaten uit en schoof aan om lekker mee te eten, naar de ervaringen te luisteren en te proeven van alle lekkere gerechten.
Het project Koken Binnen Je Budget werd mede georganiseerd door het (digi)Taalhuis in Pekela. Taalhuiscoördinator Lynne van Bruggen vertelde de wethouder dat steeds meer Pekelders het Taalhuis weten te vinden om hulp te krijgen bij het lezen en schrijven, rekenen of computeren. Dit is goed nieuws! Maar het betekent ook dat er meer vrijwilligers nodig zijn. Wil jij graag dorpsgenoten helpen bij vragen over basisvaardigheden en een Taalvrijwilliger worden? Neem dan contact op met Lynne via 0625076118 of taalhuispekela@biblionetgroningen.nl
Bron: Gemeente Pekela