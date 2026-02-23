Friese Rijders brengen grootste generator naar Odessa

HAULERWIJK, OEKRAÏNE – Dinsdag 24 februari is het vier jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Oekraïne is nog steeds afhankelijk van humanitaire hulp. Stichting Friese Rijders helpt daarom juist in deze periode extra hard. De stichting vertrok met een colonne van vier vrachtwagens naar Oekraïne. Per vracht helpen zij gemiddeld meer dan 15.000 mensen.
Hulp die direct levens redt
Humanitaire hulp is noodhulp in oorlogstijd. Het gaat om spullen die mensen direct nodig hebben, zoals voedsel, medische middelen en stroomvoorziening. Dat is precies wat de Friese Rijders brengen. Initiatiefnemer Arnaud Dijkstra reisde zelf mee om te helpen en om samen met partners te kijken hoe de hulp nog slimmer en sneller kan.
Grootste generator voor Odessa
In Odessa losten de Friese Rijders een zeer grote generator, gedoneerd door een Nederlandse ondernemer. Op dat moment zitten in de stad ongeveer 100.000 mensen zonder stroom en hebben ongeveer 360.000 mensen geen stromend water. De Oekraïense ambassadeur in Den Haag, Andriy Kostin, was in Odessa aanwezig bij het lossen. De generator kan wekelijks 4.000 tot 5.000 mensen van stroom voorzien en wordt ingezet op plekken waar de nood het hoogst is. De gouverneur van de regio Odessa noemt de donatie extra bijzonder door de zware situatie. Daarom nodigde hij Arnaud Dijkstra en zijn partners uit voor een persoonlijk gesprek op zijn kantoor.
Landelijke generatoractie: 136.000 euro in één week
Op 16 februari startte Stichting Friese Rijders een landelijke actie om 250.000 euro op te halen voor generatoren. Met 250 euro wordt één generator mogelijk gemaakt. Daarmee help je gemiddeld 80 mensen. De actie loopt hard: in één week is er al 136.000 euro opgehaald. Een generator zorgt voor
licht, warmte en basiszorg op plekken waar dat nu ontbreekt. Wilt u helpen? Doneer één generator en steun direct concrete noodhulp die deze winter levens redt. Doneren kan via www.frieserijders.nl.
Grote inpakdag op 24 februari
Arnaud Dijkstra: “Ter herinnering aan vier jaar sinds de invasie organiseren wij op 24 februari een grote inpakdag in onze inpakfabriek. We staan daar met ongeveer 70 mensen, waarvan ongeveer de helft Oekraïense vluchtelingen. Juist op deze dag willen we onze solidariteit met de Oekraïense bevolking laten zien.”
Over Stichting Friese Rijders
Stichting Friese Rijders is een non-profit vrijwilligersorganisatie die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne actief is. De stichting voerde 300+ transporten uit en evacueerde bijna 550 vluchtelingen naar Nederland. De organisatie werkt met een directe, praktische aanpak. Met het bananendoos-concept verspreiden zij jaarlijks tienduizenden dozen met hulpgoederen via lokale partners.
Meer informatie: www.frieserijders.nl.
Bron: Friese Rijders voor Oekraïne