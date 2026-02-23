Harm Bakker winnaar klaverjassen om half varken Onstwedder Boys

ONSTWEDDE – Harm Bakker uit Onstwedde (links op de foto) won vrijdagavond het klaverjassen om een half varken van VV Onstwedder Boys.
Bakker won deze mooie prijs van Slagerij Hemmen in Onstwedde met een puntentotaal van 6010. Daarmee was hij veruit de beste. Wim Meijer uit Alteveer werd tweede met 5625 punten en Jan Fennema uit Onstwedde derde met 5584 punten. De top tien bestond verder uit respectievelijk Hilda Wubs uit Holte, Wim Wubs, Joh Veldhuis, Harrie Strockmeijer, Aike Kruiter (alle vier uit Onstwedde), Bram Hulzebos uit Stadskanaal en Hans Meijer uit Onstwedde.
Aan deze klaverjasavond deden 44 spelers mee. Daarmee was deze gezellige kaartavond volledig uitverkocht.
Bron: Jan Johan ten Have