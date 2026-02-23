Het Debat van Pekela

PEKELA – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert de gemeente twee debatten op 11 en 14 maart. De partijen praten hier met elkaar over hun toekomstplannen voor Pekela.
De partijen bespreken onderwerpen die inwoners zelf bepalen. Daarna kunnen inwoners vragen stellen en in gesprek te gaan met de lijsttrekkers.
Welke onderwerpen mogen niet missen tijdens het debat? Laat het weten via de online enquête:
Je kunt tot 9 maart je onderwerp(en) of vraag insturen. Op basis van de inzendingen kiezen ze de onderwerpen voor het debat. Kom ook en laat je stem horen!
Data en locaties
Woensdag 11 maart
- Locatie: De Kiepe
- Tijdstip: 19.00 uur
Zaterdag 14 maart
- Locatie: Dollard College
- Tijd: 14.00 uur
Bron: Gemeente Pekela