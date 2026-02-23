Jonge musici uit Groningen, Roden en Marum vallen in de prijzen bij het Prinses Christina Klassiek Concours

DEN HAAG, GRONINGEN – Afgelopen weekend zijn vier musici uit Groningen en omstreken in de prijzen gevallen tijdens het Prinses Christina Klassiek Concours, een landelijk muziekconcours voor jonge musici.



Violist Quinten van Brummen (16 jaar) uit Marum is in de prijzen gevallen bij het Prinses Christina Concours. Hij won, onder andere, de eerste prijs in categorie 2b. Met deze eerste prijs is hij ook door naar de Nationale Halve finale, die op 18 april plaatsvindt in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Toen Quinten vijf jaar was, zag hij het programma Maestro op tv. Vesko Eschkenazy speelde tijdens het tv-programma een solo waardoor Quinten zo geïnspireerd raakte en ook viool is gaan spelen. Naast de eerste prijs, heeft Quinten ook nog vier andere prijzen gewonnen: de Aurora Festival Prijs, de Symphonica Stadshagen Prijs, de SPOT Jong Talent Prijs en de Haydn Jeugdstrijkorkest Prijs.



De 14-jarige zangeres Janneke Hollander uit Roden heeft de tweede prijs in ontvangst mogen nemen in categorie 1a. Janneke heeft tijdens de regiofinale een stuk van Bach gezongen, die haar pake voor haar had uitgezocht. De pake van Janneke is een bekende organist uit Amsterdam en heeft zijn kleindochter met zijn kennis en expertise geholpen aan een mooie tweede prijs en andere prijzen zoals de Bierens Foundation of Arts Prijs, de Kamerorkest van het Noorden Prijs en de Concertkaarten Prijs NNO.



De, uit Groningen afkomstige, gitarist Lieuwe Medema (17 jaar) heeft de derde prijs gewonnen in categorie 2b. Dit multitalent heeft op zijn dertiende al op het grote orgel in de Martinikerk van Groningen gespeeld, maar heeft afgelopen weekend de jury betoverd met zijn gitaarspel. Lieuwe won, naast de derde prijs, ook de volgende prijzen: de Vrienden van het Noord Nederlands Orkest Prijs, de Oranjewoud Festival Prijs en de Concertkaarten Prijs NNO.



De zussen Elka Hoogendijk (18 jaar) en Wende Hoogendijk (15 jaar) uit Groningen hebben met hun mooie samenzang de derde prijs gewonnen in categorie 2b. Voor Elka waren deze regioselecties op bekend terrein; zij doet namelijk de vooropleiding op het Prins Claus Conservatorium. De zussen hebben vorig jaar de aanmoedigingsprijs gewonnen. Dit jaar hebben zij hun eerdere succes weten voort te zetten, want zij hebben naast de derde prijs ook de Oranjewoud Festival Prijs, de Symfonia Jong Twente Prijs en de Fulkaan Gold Card Prijs gewonnen.



De regioselecties en -finale vonden afgelopen weekend plaats in het Prins Claus Conservatorium. Tijdens de selecties traden meer dan zestig jonge musici uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel op. De jury selecteerde acht jonge musici voor de regiofinale op zondagmiddag. De prijzen werden uitgereikt door wethouder Janette Bosma.

Juryvoorzitter Lucia Swarts blikt terug:

“Binnen de grote diversiteit van instrumenten viel het de jury op dat er ook veel zangers mee hebben gedaan, waarin het solistische ook overging in ensembles. Het deed de jury goed om te zien dat er veel support was van familie en leeftijdsgenoten van de deelnemers, die ook naar anderen kwamen luisteren.”



De Nationale Finale van het concours vindt plaats op 9 mei in Amare Den Haag.



Kijk voor de gehele uitslag en meer informatie op www.christinaconcours.nl, Facebook of Instagram.



Het volledige prijzenoverzicht is te vinden op de website.

Bron: Prinses Christina Concours