Junior Spoordag bij Museumspoorlijn STAR

STADSKANAAL, VEENDAM – De krokussen staan in bloei, de winter lijkt ver weg. Het is voorjaarsvakantie. Op zondag 1 maart kun je weer mee met de trein tijdens de Junior Spoordag. Een dag in het teken van jonge bezoekers!
Op deze dag rijden de treinen vanuit Stadskanaal om 10.50 en 14.05 uur. Vanaf station Veendam kan men om 12.05 instappen voor een reis terug in de tijd. De rijtuigen in de trein zijn allemaal verlicht en verwarmd. Dus lekker opwarmen in de trein en genieten van het winterse landschap!
Junior Spoordag
Op deze dag worden extra activiteiten voor de jonge bezoekers georganiseerd. Doe mee aan de treinquiz. Of ga op berenjacht! Op het perron in Stadskanaal kun je meedoen met oud-Hollandse spelletjes zoals op stelten lopen. Ook kun je mee op de pomplorrie of een stukje meerijden met een rangeerlocomotief!
Tijdens de Junior Spoordag kunnen kinderen een beer of andere knuffel adopteren. Bij adoptie krijgen de kinderen een certificaat van de STAR waarin staat dat ze beloven goed voor de beer of knuffel te zorgen!
Historische diesellocomotief
De treinen worden getrokken door een historische diesellocomotief uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. De stoomlocomotieven van Museumspoorlijn STAR zijn nog in onderhoud en zullen in de lente weer op de baan verschijnen.
Meer informatie en kaartverkoop
Reserveren is niet nodig. Treinkaartjes zijn te koop aan de loketten in de stations Stadskanaal en Veendam en online via de website www.stadskanaalrail.nl. Daar is ook informatie over de dienstregeling te vinden.
Bron: STAR