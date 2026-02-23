DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Sögel

Bij een ongeval op de Püttkesberge is vanmorgen om half acht een 21 jarige chauffeur van een vuilnisauto gewond geraakt. De man belandde door onbekende oorzaak met de vuilnisauto in de sloot langs de weg. De weg werd afgezet voor bergingswerkzaamheden.

Tussen zaterdag 12.00 en zondag 15.15 uur is op een parkeerplaats aan de Clemens-August-Straße (ter hoogte van nummer 36) in Sögel bij een Mercedes Vito ingebroken. De dader sloeg een van de zijramen in en gingen er met een laptop en een smartphone vandoor. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s. Getuigen worden verzocht de politie van Sögel te bellen via 05952/93450.

Meppen

Tussen donderdag en zondag is bij een woning aan de Bonifatiusstraße in Meppen ingebroken. De daders hebben de woning doorzocht en zijn er vervolgens met meerdere voorwerpen vandoor gegaan. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen via 05931/9490.

Schöninghsdorf/Zwartemeer

De Duitse politie heeft zaterdagavond een 25-jarige man aangehouden die internationaal gezocht werd. Er was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd voor zijn uitlevering aan de Poolse autoriteiten.

De 25-jarige Poolse staatsburger was als passagier in een busje vanuit Nederland Duitsland binnengekomen. In het kader van de tijdelijk heringevoerde grenscontroles werd het voertuig rond 22.00 uur bij een controlepost op de B402 bij Schöninghsdorf staande gehouden en gecontroleerd.

Tijdens de identiteitscontrole bleek dat er een Europees arrestatiebevel tegen de 25-jarige bestond. Hij werd door de Poolse autoriteiten gezocht wegens overtredingen van de narcoticawet en herhaaldelijk rijden onder invloed zonder rijbewijs.

Na een nacht in politiehechtenis te hebben doorgebracht, werd hij zondag bij de rechtbank van Meppen voorgeleid, waar een voorlopige hechtenis werd bevolen. De 25-jarige werd vervolgens overgebracht naar een penitentiaire inrichting. Het verantwoordelijke openbaar ministerie in Oldenburg heeft de verdere uitleveringsprocedure naar Polen overgenomen.

Daarnaast werd er ongeveer 21 gram amfetamine en circa 18 gram marihuana bij de man aangetroffen. De drugs werden in beslag genomen en er werd een strafzaak gestart.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland