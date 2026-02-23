Ontroerende drama Hamnet in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Maandagavond 2 maart vertoont Filmhuis vanBeresteyn Hamnet, het nieuwe, diep ontroerende drama van Academy Award-winnaar Chloé Zhao (Nomadland).
Met hoofdrollen voor Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson en Joe Alwyn brengt Zhao een film die langzaam onder de huid kruipt en nog lang na de aftiteling blijft nazinderen.
Hamnet vertelt het liefdesverhaal dat aan de basis lag van Shakespeare’s wereldberoemde tragedie Hamlet. De film volgt Agnes en William, een genezeres en een schrijver, en hun gezin in een klein dorp in het 16e-eeuwse Engeland. Hun leven wordt gedeeld met dochter Susanna en de tweeling Judith en Hamnet. Tegen de achtergrond van een samenleving die wordt geteisterd door de pest ontvouwt zich een intiem verhaal over liefde, verlies en rouw.
De film wordt vrijwel volledig verteld vanuit het perspectief van Agnes. Haar blik, haar gevoeligheid en haar manier van omgaan met verlies vormen het emotionele hart van de film. Zhao laat zien hoe een allesverwoestend verlies niet “verwerkt” wordt, maar voortleeft in herinneringen, in stilte en uiteindelijk in kunst.
Hamnet is geen conventioneel historisch drama, maar een zintuiglijke en poëtische filmervaring. De film overmant en verbluft, en laat de kijker woordeloos achter. Zoals bij het zien van een schilderij dat je diep raakt zonder dat je precies kunt uitleggen waarom: je voelt dat het je niet onberoerd heeft gelaten.
Datum: Maandag 2 maart 2026
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn