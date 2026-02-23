Optreden koor Diverdoatsie in MOW I Museum Westerwolde

BELLINGWOLDE – De hele maand maart staat Westerwolde in het teken van Groninger taal en cultuur. Aanhakend bij Loki, levens en liefdes van een meesterschilder vieren we in het MOW de culturele vrijheid, liefde en diversiteit van onze regio. Al in de jaren ’80 voelden schilder Lodewijk Bruckman en zijn geliefde Evert Zeeven zich als stel welkom en geaccepteerd in Belingwolde.
Regenboogtintje
Bij het Groninger koor Diverdoatsie is iedereen die affiniteit heeft met de LHBTQI+ gemeenschap van harte welkom. Het koor staat onder de bezielende leiding van Cobien Nieuwpoort. Sinds de start in 2023 groeide het uit tot een ultra gemengd koor van bijna 50 zangers. Ongeveer de helft reist af naar het MOW.
Deze middag zingen ze alles van klassiek tot pop. Liederen waarin vrijheid en opkomen voor een minderheid een thema kunnen zijn. Muziek die verbindt maar ook een stem wil laten horen!
Tijd: Verschillende optredens, tussen 14.00 en 16.00 uur
Bron: MOW I Museum Westerwolde